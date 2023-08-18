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Россияне назвали размер желаемой пенсии

«Работа.ру» и «СберНПФ»: самую высокую пенсию захотели жители Краснодарского края
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Самую высокую пенсию размером 104 тыс. руб. в месяц хотели бы получать жители Краснодарского края. Это показало совместное исследование, которое было проведено сервисами «Работа.ру» и «СберНПФ», его результаты есть у РБК. Исследование проводилось в июле 2023 года среди 3,6 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

В тройку регионов с высокими финансовыми запросами будущих пенсионеров вошел Московский регион (Москва и Подмосковье), а также Самарская область (84 тыс. и 80 тыс. руб. соответственно). Скромнее других оказались жители Челябинской области, которые готовы получать на пенсии 46 тыс. руб.

Участники исследования из Нижегородской и Калужской областей рассчитывают после завершения карьеры получать по 75 тыс. руб. в месяц, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 71 тыс., Тюменской области — 68 тыс., Новосибирской области — 67 тыс. руб.

Опрошенные из Ростова-на-Дону хотели бы получать 66 тыс. руб. в месяц. Жители Башкирии рассчитывают на 64 тыс. руб., Алтайского края — на 62 тыс. руб. Пенсию в размере 60 тыс. руб. хотели бы получать в Саратовской области, 56 тыс. — в Свердловской, 53 тыс. руб. — в Татарстане.

В прошлом году сервисы «Работа.ру» и «СберНПФ» также проводили совместное исследование на выборке из 3 тыс. человек из всех российских регионов. Однако тогда выборка учитывала не регион проживания, а профессиональную принадлежность. Тогда опрос показал, что четверть россиян рассчитывают получать пенсии размером 100 тыс. руб. в месяц. Среди них 37% — ИТ-специалистов и по 28% — финансистов и строителей. Сотрудники сфер медицины (20%) и образования (19%) рассчитывают на пенсию 50–60 тыс. руб.

Похожее исследование — о размере пенсии, которую можно считать «достойной», — также проводил в апреле портал SuperJob среди 1600 россиян старше 18 лет из всех округов России. По его результатам выяснилось, что среднестатистический россиянин считает достойной пенсию размером 47 тыс. руб. в месяц. Достойной пенсией по старости россияне посчитали такую, которая более чем в два раза превышает среднюю страховую пенсию сейчас.

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По состоянию на 1 июня 2023 года средний размер пенсии в России (без учета новых регионов) составлял 19,47 тыс. руб. В июле российские власти раскрыли средний размер пенсии в новых регионах России, в среднем пенсия с учетом всех доплат составила 18,2 тыс. руб., сообщали РБК в пресс-службе Минтруда.

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Пенсия Россия
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