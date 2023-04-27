Россияне назвали достойный уровень пенсии

Достойной пенсией по старости россияне посчитали такую, которая более чем в два раза превышает среднюю страховую пенсию сейчас

Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию размером 47 тыс. руб. в месяц, к такому выводу пришли эксперты компании SuperJob в результате исследования.

Наиболее высокие запросы оказались у жителей столицы: москвичи назвали достойной пенсию в 51,3 тыс. руб. в месяц. На втором месте — Санкт-Петербург (48,7 тыс. руб.), на третьем — Тюмень (47,7 тыс. руб.). Самыми скромными оказались жители Ярославля (42 тыс. руб.) и Ижевска (42,2 тыс. руб. в месяц).

Опрос проходил 3-26 апреля 2023 года в 369 населенных пунктах во всех округах России. В нем участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.

Люди с более высокими доходами продемонстрировали и более высокие ожидания. Зарабатывающие до 50 тыс. руб. в месяц назвали достойной пенсию в 44,3 тыс. руб., а получающие более 80 тыс. руб. хотели бы получать не менее 49,4 тыс.

По состоянию на 1 января 2023 года количество пенсионеров в России составило 41,78 млн человек, а средняя страховая пенсия по старости составила 20,6 тыс.

Ранее исследование SuperJob выявило, что россияне старшего возраста после выхода на пенсию хотели бы путешествовать (26%), заниматься огородом и дачей (15%), а также посвятить время любимому хобби (13%).



13% россиян настроены продолжить работу даже при выходе на пенсию по причине привязанности к ней, даже если средств для жизни будет достаточно. Потратить время на воспитание внуков запланировали только 5% опрошенных, больше читать желают 3%, заняться здоровьем, посещать экскурсии, театры и музеи планируют по 1% респондентов.



Причем о воспитании внуков и туризме больше рассказывали женщины (7% против 4% у мужчин), а решение не прекращать работать чаще выражали мужчины (16% против 8%).