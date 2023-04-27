Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 90,14 (+0,11) Инвестиции, 26 апр, 17:07 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 81,63 (+0,08) Инвестиции, 26 апр, 17:07
В Японии российского моряка приговорили к трем годам тюрьмы с отсрочкой Общество, 05:23
Президент Мексики опроверг сообщения о тяжелой болезни Общество, 05:14
Россияне назвали достойный уровень пенсии Общество, 05:01
В Госдуме заявили о необходимости разработать новый Уголовный кодекс Общество, 04:30
Брянский губернатор сообщил об отключении света в поселке из-за обстрела Политика, 03:47
В Якутии девять человек пострадали от выброса газа при ремонте скважины Общество, 03:42
На Камчатке экс-главу УМВД края приговорили к 11 годам тюрьмы за взятку Общество, 03:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Санду обвинила Россию в попытках дестабилизации ситуации в Молдавии Политика, 03:13
У Байдена заметили шпаргалку с вопросами на пресс-конференции Политика, 02:52
Палата представителей США приняла закон о повышении лимита госдолга Политика, 02:26
Бывшего члена КПРФ исключили из фракции в Мосгордуме Политика, 02:21
Подоляк усомнился в передаче НАТО Украине почти 100% обещанного оружия Политика, 01:33
Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации спецназа «Ахмат-1» Политика, 01:11
Российские киносети понесли миллиардные убытки из-за ухода Голливуда Технологии и медиа, 01:00
Общество ,  
0 

Россияне назвали достойный уровень пенсии

Опрос SuperJob: россияне посчитали достойной среднюю пенсию в 47 тыс. руб. в месяц
Достойной пенсией по старости россияне посчитали такую, которая более чем в два раза превышает среднюю страховую пенсию сейчас
Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС
Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию размером 47 тыс. руб. в месяц, к такому выводу пришли эксперты компании SuperJob в результате исследования.

Наиболее высокие запросы оказались у жителей столицы: москвичи назвали достойной пенсию в 51,3 тыс. руб. в месяц. На втором месте — Санкт-Петербург (48,7 тыс. руб.), на третьем — Тюмень (47,7 тыс. руб.). Самыми скромными оказались жители Ярославля (42 тыс. руб.) и Ижевска (42,2 тыс. руб. в месяц).

Опрос проходил 3-26 апреля 2023 года в 369 населенных пунктах во всех округах России. В нем участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.

Люди с более высокими доходами продемонстрировали и более высокие ожидания. Зарабатывающие до 50 тыс. руб. в месяц назвали достойной пенсию в 44,3 тыс. руб., а получающие более 80 тыс. руб. хотели бы получать не менее 49,4 тыс.

По состоянию на 1 января 2023 года количество пенсионеров в России составило 41,78 млн человек, а средняя страховая пенсия по старости составила 20,6 тыс.

Ранее исследование SuperJob выявило, что россияне старшего возраста после выхода на пенсию хотели бы путешествовать (26%), заниматься огородом и дачей (15%), а также посвятить время любимому хобби (13%).

13% россиян настроены продолжить работу даже при выходе на пенсию по причине привязанности к ней, даже если средств для жизни будет достаточно. Потратить время на воспитание внуков запланировали только 5% опрошенных, больше читать желают 3%, заняться здоровьем, посещать экскурсии, театры и музеи планируют по 1% респондентов.

Причем о воспитании внуков и туризме больше рассказывали женщины (7% против 4% у мужчин), а решение не прекращать работать чаще выражали мужчины (16% против 8%).

Читайте на РБК Pro
Изменение юридического адреса работодателя: последствия для работников
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
пенсии соцопрос россияне Исследование
Материалы по теме
Россияне назвали планы после выхода на пенсию
Общество
В России выявили рекордное за десять лет число преступников-пенсионеров
Общество
Профсоюзы предложили отправлять безработных пожилых людей на пенсию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter