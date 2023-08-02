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Минфин назвал результатом накопительной пенсии отказ от патернализма

Минфин назвал результатом введения накопительной пенсии изменение модели поведения граждан
Введение в 2002 году накопительной пенсии помогло изменить представление граждан о формировании пенсионного дохода, заявили РБК в Минфине. «Патерналистическое» поведение россиян сменилось идеей самостоятельного дохода
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Введение накопительной пенсии с 2002 года спровоцировало изменение модели поведения граждан в вопросе дополнительного пенсионного дохода: они стали рассчитывать не на государство, а на себя. Такое мнение высказали в Минфине в комментарии для РБК.

«С момента создания накопительной составляющей удалось изменить патерналистическое поведение граждан (когда гражданин считает, что его пенсионный доход должно формировать государство) к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии», — сообщили в ведомстве.

При этом создание и развитие накопительной составляющей системы обязательного пенсионного страхования совпало с периодом сложных экономических условий, признали в министерстве. Это негативно сказалось на доходности инвестирования накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

«Безусловно, ежегодная доходность, получаемая негосударственными пенсионными фондами по результатам инвестирования с момента начала их деятельности, была недостаточная по ряду объективных причин», — констатировали в Минфине. Впрочем, там отметили, что введенный ЦБ риск-ориентированный надзор, а также изменения регулирования деятельности НПФ (создание системы гарантирования формируемых гражданами средств, увеличение горизонта инвестирования и расширение видов деятельности) дадут им возможность в будущем стать «надежным провайдером» по формированию дополнительного дохода граждан.

Так в Минфине прокомментировали выводы учёных из РАНХиГС о том, что итоги введения накопительной пенсии в России оказались скорее неудовлетворительными. В качестве одного из аргументов эксперты указали, что средняя валовая доходность портфелей НПФ в 2005–2020 годах лишь незначительно переиграла инфляцию, а по критерию чистой доходности фонды существенно уступили и инфляции, и частным управляющим компаниям (ЧУК).

«При среднегодовой инфляции 7,8% (за период 2005–2020 годов, по которому имеются данные по НПФ) портфели ЧУК имели доходность 8,2%, НПФ — 8%, а расширенный портфель ВЭБ — 7,3%. По чистой доходности НПФ проигрывают ЧУК и инфляции значительно больше (6,3 против 6,9 и 7,8%, соответственно)», — писали авторы из РАНХиГС.

В России действует солидарная пенсионная система, при которой нынешние работники взносами со своих зарплат «оплачивают» пенсии нынешних пожилых. Поскольку демографическая нагрузка пожилых на более молодые поколения в России достаточно высокая (по состоянию на 1 января 2023 года на 1 тыс. человек трудоспособного возраста приходилось 430 лиц старше этого возраста, по данным Росстата), страховые взносы с зарплат не покрывают пенсионных выплат, разница компенсируется из бюджета. В накопительной системе гражданин самостоятельно, через взносы со своей зарплаты, формирует свою будущую пенсию.

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Мнение Банка России

НПФ по своей сути является институциональным инвестором, портфель активов которого во многом формируется на основании структуры обязательств (стратегия asset liability management), заявили РБК в Банке России. Для того, чтобы величины и даты денежных потоков по активам и по обязательствам пенсионного фонда совпадали, существенная доля от активов портфеля, как правило, должна приходиться не на рисковые активы, а на долговые финансовые инструменты, которые обладают меньшей волатильностью и более предсказуемым графиком платежей, пояснили там. Тем самым в ЦБ ответили на возможные претензии относительно недостаточной доходности пенсионных накоплений. 

В ЦБ отметили, что с точки зрения регулирования у НПФ есть запас для наращивания риска. «Требования законодательства к составу и структуре активов портфелей НПФ предусматривают достаточно широкие возможности по инвестированию средств портфелей, в том числе в рисковые активы. При этом концентрационные лимиты на вложения в рисковые активы не заполняются НПФ в полном объеме», — указал регулятор.

С 1 января 2024 года граждане получат право на участие в программе долгосрочных сбережений, в рамках которой сформированные средства пенсионных накоплений можно будет использовать в качестве единовременного взноса, напомнили в ЦБ. В ее рамках регулятор может упразднить или ослабить часть требований к портфелям НПФ.

«Банк России рассматривает вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ за счет отмены части требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей (кроме концентрационных лимитов и единого лимита на активы с дополнительным уровнем риска, который может быть расширен)», — заявили в ЦБ. При этом соответствующие инвестиционные риски НПФ будут ограничены требованиями к их стресс-тестированию, а добросовестность инвестиционных решений будет обеспечена требованиями к фидуциарной ответственности НПФ, указали там.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Минфин накопительные пенсии экономика России ЦБ
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