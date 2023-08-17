ФСБ задержала в Псковской области украинца по подозрению в работе на СБУ

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В Псковской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины по подозрению в сборе данных для украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону, передает «Псковская лента новостей».

Мужчину — уроженца Днепропетровска — задержали в мае 2023 года при въезде в Россию. В ФСБ полагают, что он должен был собрать информацию о военнослужащих-пограничниках, а также об украинцах, которые сотрудничают с правоохранительными органами, по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

«С учетом имевшихся доказательств мужчина сознался, что состоит в агентурном аппарате СБУ с октября 2022 года, в нашу страну следовал по заданию указанной специальной службы», — говорится в сообщении. Собрать и передать информацию задержанный не успел, добавили в ФСБ.

Ведомство выдало украинцу предупреждение о том, что его действия могут привести к преступлению, за которое предусмотрено наказание по ст. 276 УК (шпионаж, до 20 лет лишения свободы). Мужчине запретили въезд в Россию на 30 лет — до 2053 года.

ФСБ регулярно отчитывается о задержаниях подозреваемых в сборе данных о российских подразделениях, их снабжении, а также о деятельности промышленных предприятий.

Так, 17 августа спецслужба сообщила о задержании жителя Луганской народной республики (ЛНР), также гражданина Украины. В ФСБ полагают, что он с октября 2022 года собирал данные о местах дислокации техники и служащих Народной милиции ЛНР и российских Вооруженных сил. Полученные материалы мужчина «в дальнейшем передал специальным службам иностранного государства для использования против безопасности Российской Федерации», заявляли в ведомстве.