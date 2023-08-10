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ФСБ показала видео задержания в Самарской области украинского информатора

ФСБ показала кадры задержания жителя Самарской области, снимавшего военные эшелоны

ФСБ показала видео задержания в Самарской области украинского информатора
Video

Федеральная служба безопасности показала кадры задержания жителя Самарской области, который, по данным следствия, передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой.

Мужчину задержали 10 августа утром. По данным следствия, он инициировал переписку с представителями спецслужб Украины. Задержанный передавал украинской стороне фотографии с комментариями о количестве военной техники и месте, где были сделаны снимки.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК), максимальное наказание — 20 лет колонии или пожизненное заключение. Расследование продолжается.

В мае ФСБ сообщала о задержании жителя Крыма, который передал украинским военным данные о движении российской военной техники, направлявшейся в зону спецоперации.

По информации ФСБ, 34-летний мужчина переслал видео с движущимся эшелоном военной техники в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, который спецслужбы Украины используют для сбора разведданных. Противник использовал информацию для нанесения ракетных ударов, добавили в ведомстве.

Против мужчины возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК; от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение).

Теги
госизмена ВСУ ФСБ задержание
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