Жителя Иркутской области заподозрили в работе на Украину

Жителя Иркутской области задержали по подозрению в работе на разведку Украины

Силовики задержали жителя Ангарска, подозреваемого в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Иркутской области, передает «Твой Иркутск».

Против задержанного завели уголовное дело по ст. 275.1 УК («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Максимально возможное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.

Следствие полагает, что 23-летний мужчина, будучи сотрудником одного из производственных предприятий Иркутской области, собрал сведения и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции. Эту информацию он собирался передать представителю Главного управления разведки министерства обороны Украины, считают в ФСБ.

Кроме того, по версии ведомства, мужчина распространял дискредитирующие российскую армию листовки по заданию украинских спецслужб.

В начале июля силовики задержали в Туапсе Сергея Денисенко по подозрению в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Как сообщал следственный комитет, при обыске у него обнаружили пистолет с глушителем, из которого, как предполагается, было совершено убийство. Впоследствии Денисенко признался в работе на украинскую разведку. Телеграм-канал «112» писал, что задержанный на допросе рассказывал о приказе ликвидировать «какого-нибудь значимого российского чиновника».