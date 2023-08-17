ФСБ задержала в ЛНР украинца по подозрению в работе на иностранные спецслужбы

ФСБ задержала в ЛНР украинца по подозрению в передаче данных за рубеж

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Сотрудники ФСБ задержали в Луганской народной республике местного жителя, который подозревается в передаче данных о местах дислокации российских военных иностранным спецслужбам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

В российской спецслужбе считают, что подозреваемый гражданин Украины жил в регионе и с октября 2022 года собирал данные о местах дислокации служащих Народной милиции ЛНР и российских Вооруженных сил. Также, по версии ФСБ, он собирал данные о местоположении военной техники. Полученные материалы мужчина «в дальнейшем передал специальным службам иностранного государства для использования против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении ФСБ. О какой конкретно стране идет речь, в ведомстве не уточнили.

Против задержанного завели уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ФСБ регулярно отчитывается о задержаниях подозреваемых в сборе данных о российских подразделениях, их снабжении, а также о деятельности промышленных предприятий. Ранее в этот же день управление ведомства по Хабаровскому краю сообщило о задержании 54-летнего гражданина Украины. Мужчину выявили сотрудники контрразведки, которые находятся в зоне военных действий на подконтрольной России части Херсонской области. В ФСБ полагают, что он собирал информацию «военного характера» (о местах дислокации российской военной техники и личного состава Вооруженных сил) по заданию украинских спецслужб.