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ФСБ задержала передававшего данные о военных грузах крымчанина

ФСБ: задержан передававший Украине данные о военных грузах житель Крыма
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: rebrova irina / Shutterstock
Фото: rebrova irina / Shutterstock

ФСБ задержала жителя Крыма, который по заданию Украины передавал данные о перевозке грузов в зону боевых действий, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

«Пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии, гражданина России 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Задержанный также сообщил сотрудникам ФСБ координаты схрона, где находилось самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

В отношении крымчанина завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до восьми лет.

10 августа ФСБ доложила о задержании жителя Самарской области, которого заподозрили в передаче украинской стороне сведений о российских военных эшелонах. По данным ФСБ, мужчина в мессенджере связался с представителем спецслужбы Украины и затем по заданию того фотографировал эшелоны. Снимки он присылал украинской стороне с комментариями о количестве военной техники и местах, где были сделаны фото.

Против задержанного завели дело по ст. 275 УК (госизмена), которая предусматривает от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

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Теги
ФСБ Крым Украина Военная операция на Украине
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