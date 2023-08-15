ФСБ задержала передававшего данные о военных грузах крымчанина
ФСБ задержала жителя Крыма, который по заданию Украины передавал данные о перевозке грузов в зону боевых действий, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
«Пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии, гражданина России 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Задержанный также сообщил сотрудникам ФСБ координаты схрона, где находилось самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте.
В отношении крымчанина завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до восьми лет.
10 августа ФСБ доложила о задержании жителя Самарской области, которого заподозрили в передаче украинской стороне сведений о российских военных эшелонах. По данным ФСБ, мужчина в мессенджере связался с представителем спецслужбы Украины и затем по заданию того фотографировал эшелоны. Снимки он присылал украинской стороне с комментариями о количестве военной техники и местах, где были сделаны фото.
Против задержанного завели дело по ст. 275 УК (госизмена), которая предусматривает от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.