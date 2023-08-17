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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ заподозрила украинца в сборе данных о российских военных и технике

ФСБ заподозрила украинца в сборе данных о российских военных в Херсонской области
Сюжет
Военная операция на Украине
По данным ФСБ, командир отряда украинской теробороны по заданию СБУ собирал данные о дислокации российских военных и техники. Его выявили на подконтрольной России части Херсонской области

ФСБ заподозрила в шпионаже 54-летнего гражданина Украины, сообщает «РИА Новости» с ссылкой на управление ведомства по Хабаровскому краю. Мужчину задержали сотрудники контрразведки, которые находятся в зоне военных действий.

Выявить подозреваемого удалось «в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в российской части Херсонской области». Спецслужба называет задержанного командиром отряда территориальной обороны ВСУ. По версии ФСБ, он получил об Службы безопасности Украины задание собрать информацию «военного характера» — о местах дислокации российской военной техники и личного состава Вооруженных сил.

Следователи завели дело по ст. 276 УК (шпионаж), по ней грозит до 20 лет лишения свободы.

В начале июля ФСБ сообщила о задержании в Луганской народной республике гражданина Украины, которого заподозрили в сборе и передаче Киеву сведений о российских подразделениях. Против него также завели дело о шпионаже. Еще одним фигурантом дела по ст. 276 стал житель ДНР,  который, по данным властей, по заданию СБУ собирал информацию о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов.

27 июля ФСБ сообщила, что двух человек, которых ведомство называет агентами украинской разведки, приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Их задержали в 2022 году по подозрению в шпионаже, причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожении техники. Других подробностей, в том числе имен осужденных, ФСБ не привела.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФСБ шпионаж Херсонская область Военная операция на Украине
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