ФСБ заподозрила украинца в сборе данных о российских военных в Херсонской области

ФСБ заподозрила украинца в сборе данных о российских военных и технике

По данным ФСБ, командир отряда украинской теробороны по заданию СБУ собирал данные о дислокации российских военных и техники. Его выявили на подконтрольной России части Херсонской области

ФСБ заподозрила в шпионаже 54-летнего гражданина Украины, сообщает «РИА Новости» с ссылкой на управление ведомства по Хабаровскому краю. Мужчину задержали сотрудники контрразведки, которые находятся в зоне военных действий.

Выявить подозреваемого удалось «в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в российской части Херсонской области». Спецслужба называет задержанного командиром отряда территориальной обороны ВСУ. По версии ФСБ, он получил об Службы безопасности Украины задание собрать информацию «военного характера» — о местах дислокации российской военной техники и личного состава Вооруженных сил.

Следователи завели дело по ст. 276 УК (шпионаж), по ней грозит до 20 лет лишения свободы.

В начале июля ФСБ сообщила о задержании в Луганской народной республике гражданина Украины, которого заподозрили в сборе и передаче Киеву сведений о российских подразделениях. Против него также завели дело о шпионаже. Еще одним фигурантом дела по ст. 276 стал житель ДНР, который, по данным властей, по заданию СБУ собирал информацию о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов.

27 июля ФСБ сообщила, что двух человек, которых ведомство называет агентами украинской разведки, приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Их задержали в 2022 году по подозрению в шпионаже, причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожении техники. Других подробностей, в том числе имен осужденных, ФСБ не привела.