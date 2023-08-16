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Посол России в Анкаре назвал условия возобновления зерновой сделки

Посол России: условие возвращения зерновой сделки — выполнение требований Москвы
Алексей Ерхов
Алексей Ерхов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия согласится возобновить зерновую сделку, только если будут выполнены все ее требования. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью телеканалу TGRT Haber.

«Это пакетное соглашение, которое предусматривает не только экспорт украинского зерна, но и создание условий для беспрепятственного доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Здесь речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, обеспечении транспортной логистики и страхования, восстановлении доступа российских компаний к их активам за рубежом. Ни одно из этих требований не было выполнено», — подчеркнул посол. Он также отметил, что среди требований Москвы было возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, поврежденного взрывом в июне 2023 года.

Ерхов также указал, что морской коридор, по которому выходили сухогрузы с сельхозпродукцией, использовались Киевом для организации террористических атак. «Гуманитарный морской коридор от Одессы до Стамбула использовался киевским режимом для террористических атак на Севастополь, Крымский мост и российские корабли. Но об этом они тоже предпочитают молчать. Наше терпение закончилось», — отметил Ерхов.

Зерновая сделка — это соглашения, заключенные отдельно Украиной и Россией с Турцией и ООН в июне 2022 года. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. Целями соглашений были заявлены снижение угрозы голода и помощь беднейшим странам Азии, Африки и Латинской Америки.

Россия вышла из соглашения 18 июля 2023 года. МИД России пояснял, что цели сделки не выполнялись и вывоз зерна был «практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу», а на долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3% от реализованного объема. В то же время ни одна из целей России выполнена не была.

Украина заявляла, что готова использовать зерновой коридор и после выхода России из соглашения. После этого Минобороны России предупредило в июле, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов.

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16 августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что из порта Одессы вышел контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга более чем с 30 тыс. т груза. По словам министра, контейнеровоз движется по установленному Украиной для гражданских судов временному коридору в сторону Босфора. Он находился в Одесском порту с 23 февраля прошлого года. Это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля, после окончания действия зерновой сделки.

Теги
Зерновая сделка посол Анкара Украина Россия
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