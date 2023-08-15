Владелец «Пятерочки» закрыл сделку по покупке сети магазинов «Виктория»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку ретейлера X5 Group по покупке сети магазинов «Виктория», она была закрыта 14 августа. Об этом сообщила служба на своем сайте.

«Приобретатель в инициативном порядке принял на себя и распространил на магазины «Виктория», «Виктория Квартал» и «Дешево» дополнительные социальные обязательства», — уточняется в сообщении.

Магазины «Виктория», расположенные в границах городского округа Долгопрудный Московской области, компании передали третьим лицам из-за того, что в результате их перехода X5 могли быть нарушены антимонопольные нормы (превышена доля ретейлеров X5 в 25% на этой территории).

1 августа X5 договорилась о приобретении компании «Виктория Балтия», которая управляет магазинами «Виктория» в Калининградской области, Москве и Московской области, а также магазинами «Дешево» в Калининградской области и двумя распределительными центрами и гипермаркетом «Кэш» в Калининграде. В периметр сделки входят 118 магазинов совокупной торговой площадью 92 тыс. кв. м, включая арендованные объекты.

«Виктория» входила в состав ГК «Дикси» Игоря Кесаева. В мае 2021 года «Магнит» договорился о покупке сети «Дикси» за более чем 92 млрд руб., однако «Виктория» в периметр сделки не вошла.

Компания X5 Group управляет сетями супермаркетов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». 17 апреля X5 Group договорилась о приобретении ООО «Тамерлан» — компании, которая владеет дискаунтерами «Покупочка» и «ПокупАлко», а также супермаркетами «Га-га», работающих на юге России.