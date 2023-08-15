Владелец «Пятерочки» закрыл сделку по покупке сети магазинов «Виктория»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку ретейлера X5 Group по покупке сети магазинов «Виктория», она была закрыта 14 августа. Об этом сообщила служба на своем сайте.
«Приобретатель в инициативном порядке принял на себя и распространил на магазины «Виктория», «Виктория Квартал» и «Дешево» дополнительные социальные обязательства», — уточняется в сообщении.
Магазины «Виктория», расположенные в границах городского округа Долгопрудный Московской области, компании передали третьим лицам из-за того, что в результате их перехода X5 могли быть нарушены антимонопольные нормы (превышена доля ретейлеров X5 в 25% на этой территории).
1 августа X5 договорилась о приобретении компании «Виктория Балтия», которая управляет магазинами «Виктория» в Калининградской области, Москве и Московской области, а также магазинами «Дешево» в Калининградской области и двумя распределительными центрами и гипермаркетом «Кэш» в Калининграде. В периметр сделки входят 118 магазинов совокупной торговой площадью 92 тыс. кв. м, включая арендованные объекты.
«Виктория» входила в состав ГК «Дикси» Игоря Кесаева. В мае 2021 года «Магнит» договорился о покупке сети «Дикси» за более чем 92 млрд руб., однако «Виктория» в периметр сделки не вошла.
Компания X5 Group управляет сетями супермаркетов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». 17 апреля X5 Group договорилась о приобретении ООО «Тамерлан» — компании, которая владеет дискаунтерами «Покупочка» и «ПокупАлко», а также супермаркетами «Га-га», работающих на юге России.