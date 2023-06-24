Ретейлеры оценили запасы продовольствия в магазинах Ростова-на-Дону

X5 Group: ограничения в работе продуктовых магазинов ни в одном регионе не вводятся

Обстановка в Ростове-на-Дону (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

В компании X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток») сообщили РБК, что никаких ограничений в работе магазинов ни в одном регионе не вводят, запасы продуктов есть.

«Продуктовых запасов в магазинах Ростовской и Воронежской областей достаточно. Никаких ограничений не вводится. Все магазины работают в штатном режиме», — заверили в компании.

Ретейлеры в Ростовской области сформировали недельный запас продовольствия. Его достаточно, сообщил директор департамента потребительского рынка области Алексей Панкратов. Его слова приводит «РИА Новости».

«Торговые сети Ростовской области функционируют штатно, по сообщению основных ретейлеров, запасов продовольствия достаточно, сформирован недельный запас», — подчеркнул он и добавил, что вопрос с доставкой продовольствия находится на постоянном контроле.

24 июня президент России Владимир Путин заявил о сложной ситуации в Ростове-на-Дону. В городе блокирована работа органов гражданского и военного управления, власти примут меры для стабилизации ситуации в городе, отметил он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил «военное руководство» в ракетном обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны заявило, что его заявление не соответствует действительности, назвав это провокацией.

Против Пригожина завели дело об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). ФСБ обвинила его в призывах «к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ».