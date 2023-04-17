Владелец «Пятерочки» купит «Покупочку»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,16 (+0,16) Инвестиции, 14 апр, 16:56 Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 81,5 (-0,17) Инвестиции, 14 апр, 16:56
В МИДе заявили, что Россия одна противостоит конгломерату Украины и НАТО Политика, 12:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:36
Newsweek узнал дату возможного контрнаступления Украины Политика, 12:34
Школу на юге Москвы эвакуировали из-за короткого замыкания Общество, 12:33
В Москве загорелось кафе «Плов центр» Общество, 12:23
Комитет Госдумы отклонил проект об увеличении МРОТ до ₽30 тыс. Политика, 12:22
Россиянка с ребенком оказались заблокированы в здании митрополии в Судане Политика, 12:20
Успейте оформить подписку со скидкой
И получите Программу развития в подарок
Купить со скидкой
Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии Политика, 12:19
Риелторы назвали округа Москвы с наибольшим ростом предложения жилья Недвижимость, 12:19
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 12:18
Московская биржа начнет торги фьючерсами и опционами на акции ИСКЧ Инвестиции, 12:17
ТАСС сообщил о предстоящих Костомарову новых операциях Спорт, 12:16
В FIDE объяснили отношение к Карякину словами «заделался патриотом» Спорт, 12:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:05
Бизнес ,  
0 

Владелец «Пятерочки» купит «Покупочку»

X5 Group договорился о приобретении сетей «Покупочка», «ПокупАлко» и «Га-га»
Приобретение компанией X5 нескольких сетей на юге России еще на прошлой неделе согласовала ФАС, но при выполнении ряда условий. В периметр сделки входят 295 магазинов
X5 Group FIVE ₽1 461,5 +1% Купить
Фото: pokupochka.ru
Фото: pokupochka.ru

Ретейлер X5 Group (управляет сетями «Пятерочка» и «Перекресток») договорился о приобретении 100% в ООО «Тамерлан» — компании — владельце дискаунтеров «Покупочка» и «ПокупАлко», а также супермаркетов «Га-га», работающих на юге России, говорится в сообщении X5, поступившем в РБК.

«В периметр сделки входит 295 магазинов совокупной торговой площадью 124,2 тыс. кв. м, большая часть из которых работает в Волгоградской области. Помимо этого, X5 получит права аренды в отношении распределительного центра в Волгоградской области общей площадью 30 тыс. кв. м», — заявили в X5.

По словам исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана, сделка позволит ретейлеру расширить свое присутствие на юге России и занять там лидирующие позиции.

ООО «Тамерлан» зарегистрирована в Волгограде. Компания владеет 14 торговыми марками, в их числе «Союз овощей», «Покупочка», «Га-га» (продуктовые магазины), «Варюша», «Тет-а-тет утром», «Волжские нивы» (торговые марки продуктов) и «ПокупАлко». Прибыль «Тамерлана» в 2021 году составила 227,5 млн руб.

Сделку на прошлой неделе согласовала Федеральная антимонопольная служба. При этом регулятор выдвинул несколько условий к X5. В числе требований — распространение добровольных социальных обязательств, действующих в Х5, на приобретаемые торговые сети, упрощение реализации социально значимых товаров, снижение доли на рынке до 35% в тех населенных пунктах, где она может быть в результате сделки превышена. Неисполнение этих требований, предупреждали в службе, влечет за собой административную ответственность и может быть основанием для признания сделки недействительной.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
X5 Retail Group сделка дискаунтеры Ретейлеры
Материалы по теме
Владелец «Пятерочки» рассказал о «потребительском патриотизме»
Бизнес
Владелец «Пятерочки» связал падение спроса на продукты с отъездом россиян
Бизнес
WP сообщила о сохранении в России объявивших об уходе компаний
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter