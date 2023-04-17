Владелец «Пятерочки» купит «Покупочку»

Приобретение компанией X5 нескольких сетей на юге России еще на прошлой неделе согласовала ФАС, но при выполнении ряда условий. В периметр сделки входят 295 магазинов

Фото: pokupochka.ru

Ретейлер X5 Group (управляет сетями «Пятерочка» и «Перекресток») договорился о приобретении 100% в ООО «Тамерлан» — компании — владельце дискаунтеров «Покупочка» и «ПокупАлко», а также супермаркетов «Га-га», работающих на юге России, говорится в сообщении X5, поступившем в РБК.

«В периметр сделки входит 295 магазинов совокупной торговой площадью 124,2 тыс. кв. м, большая часть из которых работает в Волгоградской области. Помимо этого, X5 получит права аренды в отношении распределительного центра в Волгоградской области общей площадью 30 тыс. кв. м», — заявили в X5.

По словам исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана, сделка позволит ретейлеру расширить свое присутствие на юге России и занять там лидирующие позиции.

ООО «Тамерлан» зарегистрирована в Волгограде. Компания владеет 14 торговыми марками, в их числе «Союз овощей», «Покупочка», «Га-га» (продуктовые магазины), «Варюша», «Тет-а-тет утром», «Волжские нивы» (торговые марки продуктов) и «ПокупАлко». Прибыль «Тамерлана» в 2021 году составила 227,5 млн руб.

Сделку на прошлой неделе согласовала Федеральная антимонопольная служба. При этом регулятор выдвинул несколько условий к X5. В числе требований — распространение добровольных социальных обязательств, действующих в Х5, на приобретаемые торговые сети, упрощение реализации социально значимых товаров, снижение доли на рынке до 35% в тех населенных пунктах, где она может быть в результате сделки превышена. Неисполнение этих требований, предупреждали в службе, влечет за собой административную ответственность и может быть основанием для признания сделки недействительной.