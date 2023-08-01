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Владелец «Пятерочек» купит сети «Виктория» и «Дешево»

Владелец «Пятерочек» X5 Group купит сеть супермаркетов «Виктория»
X5 Group выкупает бизнес сети «Вкитория», которая ранее принадлежала «Дикси». В 2021 году собственником «Дикси» стал «Магнит», однако «Виктория» в периметр сделки не вошла
X5 Group FIVE ₽2 134 +0,71% Купить
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Продуктовый ретейлер X5 Group достиг договоренности о приобретении компании «Виктория Балтия», которая управляет магазинами «Виктория» в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами «Дёшево» в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом «КЭШ» в Калининграде, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Ходатайство о покупке уже одобрено Федеральной антимонопольной службой. В ФАС подтвердили, что сделка согласована за одним исключение — в нее не вошли магазины «Виктории» в Долгопрудном. Это связано с тем, что там доля магазинов X5 в этом городе уже превышает 25%. » Поэтому компания «Виктория Балтия» должна до совершения сделки передать расположенные на указанной территории торговые объекты третьим лицам», — сообщили в ведомстве.

В периметр сделки входят 118 магазинов совокупной торговой площадью 92 тысячи квадратных метров, включая арендованные объекты. Кроме того, в собственность к X5 переходят два распределительных центра в Калининградской области общей площадью 14,2 тыс. кв. м. Действующий менеджмент «Виктория Балтия» продолжит управление компанией.

Ранее «Виктория» входила в состав ГК «Дикси» Игоря Кесаева. В мае 2021 года «Магнит» договорился о покупке сети «Дикси» за более чем 92 млрд руб., однако «Викитория» в периметр сделки не вошла. Согласно данным ЕГРЮЛ, основным собственником (45%) «Виктория Балтия» сейчас является Сергей Студенников, еще 37,2% принадлежат Николаю Тяка. Совместно с Кесаевым они владели кипрской Mercury Retail Group Ltd., которой до того принадлежала «Виктория Балтия». Осенью 2022 года владельцы Mercury Retail Group начали переводить бизнес в российскую юрисдикцию.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке писал, что изменения в составе владельцев «Виктории» могут быть связаны с введением в апреле 2022 года санкций ЕС в отношении Игоря Кесаева.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
X5 Retail Group "Виктория"
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