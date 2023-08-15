Адвокат сообщил об инфаркте у наместника Киево-Печерской лавры Павла

Митрополит Павел (справа) (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

У наместника Киево-Печерской лавры со стороны Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла диагностировали острый инфаркт миокарда, сообщил его адвокат Никита Чекман со ссылкой на информацию из больницы.

Русская православная церковь считает УПЦ канонической православной церковью.

14 августа митрополита срочно госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц Киева. По словам Чекмана, было проведено «оперативное вмешательство». Священник является фигурантом нескольких уголовных дел. 7 августа его отпустили из-под стражи под залог в 33 млн грн (около 88 млн руб.).

Ранее адвокат сообщал, что подавал в суд документы о необходимости проведения постоянных обследований наместника лавры «в связи с имеющимся [у него] рядом достаточно серьезных хронических заболеваний», но их не приняли к рассмотрению.

Уголовное преследование митрополита Павла со стороны Службы безопасности Украины началось в январе. Его обвинили в разжигании религиозной вражды из-за слов «сущий бес и самосвят» в адрес предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания.

Позже к этому добавилось еще несколько обвинений — в частности, в оправдании «вооруженной агрессии против Украины» и нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений. В десятках храмов УПЦ прошли обыски и изъятия документов.