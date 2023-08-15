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Богомаз сообщил об одном пострадавшем после атаки диверсантов

Богомаз: после атаки диверсантов на Брянскую область пострадал работник сельхозпредприятия
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Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В результате атаки диверсантов в Брянской области, по уточненным данным, пострадал работник сельхозпредприятия. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил глава региона.

Днем 15 августа украинские диверсанты попытались проникнуть в Брянскую область в районе села Курковичи Стародубского муниципалитета. Российские военные и сотрудники ФСБ предотвратили эту попытку. Тогда Богомаз говорил, что пострадавших нет, но в результате обстрела погибло одно животное сельхозпредприятия.

Село Курковичи находится в 2 км от границы с Черниговской областью Украины.

В прошлый раз диверсанты атаковали этот регион 2 марта. Богомаз сообщал, что в селе Любечане, которое находится рядом с границей Черниговской области Украины, нападавшие обстреляли автомобиль. Погибли два человека. Одновременно с этим дрон атаковал село Сушаны. В тот же день ФСБ сообщила, что диверсантов выбили из Брянской области и что после этого по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

Президент Владимир Путин заявил, что произошедшее нападение — это «очередной террористический акт, очередное преступление».

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Богомаз сообщил об одном пострадавшем после атаки диверсантов
Богомаз сообщил об одном пострадавшем после атаки диверсантов

Теги
Брянская область Александр Богомаз диверсанты
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