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Брянский губернатор сообщил о гибели мужчины при обстреле села Чаусы

Губернатор Богомаз: при обстреле со стороны Украины села Чаусы погиб мужчина
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

При обстреле со стороны Украины села Чаусы в Брянской области погиб мужчина, еще двое получили ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

По словам главы района, повреждения получило имущество сельхозпредприятия. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Позже Богомаз сообщил, что от полученных при обстреле ранений умер еще один мужчина.

Село Чаусы находится в Погарском районе Брянской области, в 5 км от границы с Украиной.

Власти пограничных российских регионов регулярно сообщают об ударах по населенным пунктам со стороны Украины.

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ВСУ обстреляли село Чуровичи Брянской области 1 августа. Глава региона сообщил, что пострадавших не было, повреждены два жилых дома и два автомобиля, хозяйственные постройки и здание недействующего социального учреждения.

При обстреле села Соловьевка в том же регионе 3 августа также не было пострадавших. «Частично нарушено энергоснабжение населенных пунктов Соловьевка и Каменский Хутор», — написал тогда Богомаз.

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ВСУ Брянская область Александр Богомаз Военная операция на Украине
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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