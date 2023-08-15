Балицкий об атаке украинской разведгруппы в районе Работино

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Российские военные обнаружили в районе села Работино Запорожской области украинскую разведывательную группу, которая предприняла попытку наступления, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«Сегодня утром наши подразделения обнаружили движение разведывательной группы противника, которая двигалась в направлении Работино. После этого группировка на двух танках и 4 БМП (броневой машины пехоты) предприняла попытку наступательных действий», — написал он.

Губернатор назвал «колоссальными» потери украинской стороны.

Украина начала контрнаступление в начале июня. Тогда российские военные ожидали его в Запорожской области, поскольку разведка заранее вскрыла планы противника. Балицкий подчеркнул, что ВСУ «не прекращают упорные попытки» наступления, однако несут потери и «возвращаются на свои позиции не больше 20% и почти не возвращается техника».

Минобороны России и власти Запорожской области регулярно сообщают об отражении атак в регионе.

Ранее 13 августа Балицкий сообщал, что ВСУ попытались активизировать свои силы в направлении села Работино, выдвинув туда две штурмовые группы из шести боевых машин и 40 военных с последующим подкреплением. По словам главы региона, потери ВСУ составили 20 единиц техники и до 60% личного состава.