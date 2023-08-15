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Путин назвал способ снизить конфронтацию на глобальном уровне

Путин обратился к участникам XI Московской конференции по международной безопасности
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters)

Для снижения конфронтации на глобальном и региональном уровне и нейтрализации рисков необходимо объединить усилия мирового сообщества, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности. Текст его выступления опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства обвинил Запад, в частности США, в ведении «политики подливания масла в огонь» в странах Африки и на Украине. По его словам, Вашингтон делает это, «вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов», снабжая его вооружениями и направляя своих военных советников и наемников.

«Повторю, сегодня очевидно, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровне, нейтрализовать вызовы и риски, укрепить доверие между государствами и открыть широкие возможности для их развития можно, только объединив усилия мирового сообщества», — заключил Путин.

В конце июля на пленарном заседании второго саммита Россия — Африка Путин обвинил США и НАТО в отказе от переговоров с Москвой по вопросу обеспечения равной безопасности для всех стран. «В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию», — заявил президент.

США и НАТО в своих стратегиях обороны называли Россию «главной угрозой безопасности». В июне этого года Германия разработала стратегию нацбезопасности, в которой назвала Россию угрозой для Европы.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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