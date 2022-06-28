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Военная операция на Украине ,  
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Медведев счел, что Швеция и Финляндия в составе НАТО не угрожают России

Медведев заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не несет новых угроз России

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО не грозит России «ничем особенно новым», заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью «Аргументам и Фактам».

«Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, — на здоровье», — сказал он.

При этом Медведев отметил, что Россия будет готова к ответным шагам и будет укреплять рубежи, так как протяженность сухопутных границ НАТО с Россией вырастет более чем вдвое.

Он счел, что от перспективы вступления Швеции и Финляндии в НАТО не в восторге и сами граждане стран. «Нелучшая перспектива — иметь у порога собственного дома наши «Искандеры», гиперзвуковые ракеты, военные корабли с ядерным оружием», — указал он.

Турция анонсировала новый саммит с Финляндией и Швецией по вопросу НАТО
Политика
Фото:Yves Herman / Pool / EPA / ТАСС

До начала военных действий России на Украине власти Финляндии и Швеции заявляли, что у них нет планов подавать заявки на членство в НАТО. Однако уже к маю доля шведов, которые выступают за вступление в альянс выросла до 58% с 41% в феврале, писал Svt со ссылкой на опрос Novus. В этом же месяце число финнов, одобряющих вступление в НАТО, выросло до 76% с 53% феврале, передавал Yle.

Послы Швеции и Финляндии передали заявки на вступление в альянс генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу 18 мая. Их должен рассмотреть Совет Североатлантического альянса — основной политический орган управления НАТО. Затем соглашение о членстве стран в НАТО должны ратифицировать все 30 стран блока. Однако против принятия стран выступилаТурция.

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Теги
Дмитрий Медведев НАТО Швеция Финляндия

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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