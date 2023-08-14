Высланные сотрудники посольства России улетели из Молдавии

Вид на здание посольства России в Молдавии (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Часть сотрудников российского посольства в Молдавии, которых ранее выслали из страны, покинули Кишинев на спецрейсе, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на корреспондентов.

«Вылетели 45 работников посольства, вместе с членами семей это порядка 70 человек. Все прошло в штатном режиме. Молдавская сторона оказала должное содействие», — сообщил ТАСС представитель посольства.

Всего в российском посольстве работали 70 человек, включая как дипломатический, так и технико-административный персонал.

РБК направил запрос в посольство России в Республике Молдова.

Молдавский телеканал Jurnal TV выпустил 24 июля расследование о десятках спутниковых антенн и тарелок на крыше здания российской дипмиссии. По информации телеканала, российская сторона использует оборудование в шпионских целях, перехватывая сигналы спутниковой телефонии, подслушивает разговоры и переговоры по рации местной полиции.

После этого власти Молдавии решили сократить число российских работников посольства до десяти дипломатов и 15 технических сотрудников. Министр иностранных дел страны Нику Попеску заявил, что у молдавских властей стали возникать подозрения, что некоторые работники дипмиссии могут быть причастны к «дестабилизации ситуации в стране».

5 августа консульский отдел российского посольства в Молдавии приостановил прием «по техническим причинам».

В МИД России заявили, что Москва ответит на решение Кишинева сократить численность посольства. В Кремле отметили, что решение Молдавии сократить численность работников посольства является сознательным «заведением наших отношений в очень жалкое состояние».