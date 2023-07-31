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Главная молдавская спецслужба заявила о разрыве договора с ФСБ

Главная молдавская спецслужба заявила о выходе из соглашения о сотрудничестве с ФСБ
Фото: sis.md
Фото: sis.md

Главная молдавская спецслужба — Служба информации и безопасности (СИБ) — расторгла соглашение о партнерстве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России и уведомила об этом российскую сторону.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Службы.

В нем также отмечено, что отношения между СИБ и ФСБ были приостановлены с 25 февраля 2022 года, поэтому соглашение не имеет «практической применимости».

В СИБ также отметили, что на некоторые положения этого соглашения, заключенного в 1994 году, Москва ссылалась, когда аргументировала присутствие представителей российских спецслужб в Приднестровье.

26 июля 2023 года Кремль заявил, что решение Молдавии сократить количество работников российского посольства является сознательным «заведением наших отношений в очень жалкое состояние».

«Можно только выражать сожаление в этой связи. Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове, часто не находит питательной среды среди людей. Люди, насколько мы знаем, вряд ли склонны к таким проявлениям русофобии, но само руководство рубит все канаты. Это плохо. Разумеется, подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности», — сказал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В этот день молдавский МИД сообщил о подозрениях насчет некоторых сотрудников посольства России. Кишинев счел, что они могут быть причастны «к дестабилизации ситуации в стране» и что их действия не относятся к «стандартным способам работы дипломатов».

В российском посольстве работали 70 сотрудников, включая как дипломатический персонал, так и технико-административный персонал. Молдавию покинут 45 сотрудников, на работе останутся 10 дипломатов и 15 технических сотрудников.

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