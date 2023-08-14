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Военно-морской флот получит не менее пяти кораблей до конца года

Глава ОСК Рахманов: ВМФ получит не менее пяти военных кораблей до конца года

Российский Военно-морской флот (ВМФ) получит до конца года еще не менее пяти кораблей. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«В текущем году мы уже сдали три новых корабля и один отремонтировали. До конца года рассчитываем передать еще не менее пяти кораблей», — сказал Рахманов. При этом он не уточнил, о каких именно кораблях идет речь.

Также до конца года военный флот получит две атомные подводные лодки: «Красноярск» (проект 885М, «Ясень-М») и «Александр III» (проект 955А, «Борей-А»).

При этом в конце июля президент России Владимир Путин заявил, что в этом году ВМФ пополнится 30 новыми кораблями разных классов. 

Кроме того, Рахманов рассказал о перевооружении атомных подлодок «Ясень» гиперзвуковыми ракетами «Циркон». В настоящее время на вооружении «Ясеней» находятся крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и торпеды типа «Физик».

«По решению Минобороны России ракетным комплексом «Циркон» штатно будут вооружаться и многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М». Работы в этом направлении уже ведутся», — сказал он.

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«Цирконами» планируется вооружить все новые фрегаты и корветы, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. При этом в ВМФ не откажутся от ракет «Оникс» и «Калибр».

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разработана НПО машиностроения. Ее точные технические характеристики не раскрываются, однако во время испытаний в ноябре 2020 года «Циркон» разогнался до 8 Махов (более 9,5 тыс. км/ч).

«Цирконом» планируется оснащать как надводные корабли, так и подводные лодки. Ракета способна поражать морские и наземные цели на расстоянии от 1 тыс. до 1,5 тыс. км, говорил ранее командир фрегата «Адмирал Горшков» Игорь Крохмаль.

Теги
ВМФ ОСК Алексей Рахманов ракеты «Циркон»
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