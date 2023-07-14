ТАСС узнал условие списания крейсера «Петр Великий» из состава ВМФ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 100,68 (+0,79) Инвестиции, 13 июл, 17:25 Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 90,18 (-0,45) Инвестиции, 13 июл, 17:25
Собянин анонсировал создание в «Сколково» московского квантового кластера Город, 10:19
Россия закроет консульское агентство Польши в Смоленске Политика, 10:19
В Новосибирской области подросток погиб после удара молнии в дерево Общество, 10:09
Практичный подход: как ESG-проекты улучшают качество жизни Новая экономика, 10:09
«Зенит» отклонил предложение бразильского клуба по Клаудиньо Спорт, 10:07
В Приморье подросток ранил ножом двух сверстников и сбежал из спецшколы Общество, 10:05
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 10:01
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:00
Биткоин и Ethereum обновили ценовые максимумы после новостей от Ripple Крипто, 09:58
Isuzu официально покинул российский рынок Авто, 09:57
На Уральском электрохимкомбинате произошло ЧП с соединением урана Общество, 09:55
«Главный геополитический приз»: почему КНР и США борются за рынок чипов Pro, 09:55
МИД Китая напомнил о «долге крови» НАТО Политика, 09:42
Карьера, ротация и антистресс: как развивают ИТ-команды РБК и Softline, 09:33
Политика ,  
0 

ТАСС узнал условие списания крейсера «Петр Великий» из состава ВМФ

ТАСС: крейсер «Петр Великий» спишут из состава ВМФ после ремонта «Адмирала Нахимова»
Атомный ракетный крейсер &laquo;Петр Великий&raquo;
Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» спишут из состава Военно-морского флота после ремонта и модернизации другого атомного крейсера, «Адмирал Нахимов», решение об этом уже принято, сообщил источник ТАСС, близкий к ВМФ.

Собеседник агентства также рассказал, что значительная часть экипажа «Петра Великого» уже перешла на борт «Адмирала Нахимова», а другая еще остается на борту «Петра Великого».

Крейсер «Петр Великий» — флагман Северного флота. Это единственный боевой надводный атомоход в российском военном флоте, а также самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль с ядерной энергетической установкой.

Предназначен для ударов по крупным надводным целям противника и обеспечения комплексной работы систем ПВО, а также для противолодочной обороны соединений боевых кораблей. Оснащен ПКРК «Гранит», ЗРАК «Каштан», ЗРК «Оса-МА», шестью вертолетами Ка-27 и др.

О планах вывести «Петра Великого» из боевого состава ВМФ России собеседник ТАСС рассказал в апреле текущего года. Возможное списание корабля источник связал с опытом ремонта и модернизации «Адмирала Нахимова», который показал, «что это очень затратно». В то же время источник «РИА Новости» говорил, что выводить «Петра Великого» из состава ВМФ и списывать не будут.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» пополнил боевой состав ВМФ России в 1988 году. С 1999-го он находится на ремонте. Планировалось, что после модернизации корабль получит продвинутую систему ПВО и обширный арсенал крылатых ракет. Его могут оснастить системами радиоэлектронной борьбы, ЗРК «Редут» (корабельной версией С-350 «Витязь»), а также зенитным ракетным артиллерийским комплексом «Кортик».

В минувшем июне источник ТАСС сообщил, что «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в сентябре, а в состав ВМФ вернется только к концу 2024 года.

Читайте на РБК Pro
Не только дивиденды: какие драйверы роста остались на российском рынке
Аскет-миллиардер. Как бывший хиппи стал самым богатым японцем
Релоканты возвращаются в Россию. Что им не понравилось за рубежом
Голод в Северной Корее: как живет самая тоталитарная экономика мира
«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
крейсер «Петр Великий» ВМФ
Материалы по теме
Чем знаменит атомный крейсер «Петр Великий»
Общество
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в сентябре
Политика
Глава ОСК заявил о «маленьком возгорании» на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter