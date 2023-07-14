ТАСС узнал условие списания крейсера «Петр Великий» из состава ВМФ

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» спишут из состава Военно-морского флота после ремонта и модернизации другого атомного крейсера, «Адмирал Нахимов», решение об этом уже принято, сообщил источник ТАСС, близкий к ВМФ.

Собеседник агентства также рассказал, что значительная часть экипажа «Петра Великого» уже перешла на борт «Адмирала Нахимова», а другая еще остается на борту «Петра Великого».

Крейсер «Петр Великий» — флагман Северного флота. Это единственный боевой надводный атомоход в российском военном флоте, а также самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль с ядерной энергетической установкой. Предназначен для ударов по крупным надводным целям противника и обеспечения комплексной работы систем ПВО, а также для противолодочной обороны соединений боевых кораблей. Оснащен ПКРК «Гранит», ЗРАК «Каштан», ЗРК «Оса-МА», шестью вертолетами Ка-27 и др.

О планах вывести «Петра Великого» из боевого состава ВМФ России собеседник ТАСС рассказал в апреле текущего года. Возможное списание корабля источник связал с опытом ремонта и модернизации «Адмирала Нахимова», который показал, «что это очень затратно». В то же время источник «РИА Новости» говорил, что выводить «Петра Великого» из состава ВМФ и списывать не будут.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» пополнил боевой состав ВМФ России в 1988 году. С 1999-го он находится на ремонте. Планировалось, что после модернизации корабль получит продвинутую систему ПВО и обширный арсенал крылатых ракет. Его могут оснастить системами радиоэлектронной борьбы, ЗРК «Редут» (корабельной версией С-350 «Витязь»), а также зенитным ракетным артиллерийским комплексом «Кортик».

В минувшем июне источник ТАСС сообщил, что «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в сентябре, а в состав ВМФ вернется только к концу 2024 года.