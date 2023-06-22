ВМФ сообщил о планах вооружить «Цирконами» все новые фрегаты и корветы

При этом в ВМФ не откажутся от ракет «Оникс» и «Калибр», сказал главнокомандующий российским флотом адмирал Николай Евменов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Все новые российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сообщил «РИА Новости» главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены «Цирконами». Корветы тоже», — сказал он на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

При этом в ВМФ не откажутся от ракет «Оникс» и «Калибр».

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разработана НПО машиностроения. Ее точные технические характеристики не раскрываются, однако во время испытаний в ноябре 2020 года «Циркон» разогнался до 8 Махов (более 9,5 тыс. км/ч). «Цирконом» планируется оснащать как надводные корабли, так и подводные лодки. Ракета способна поражать морские и наземные цели на расстоянии от 1 тыс. до 1,5 тыс. км, говорил ранее командир фрегата «Адмирал Горшков» Игорь Крохмаль.

В октябре 2021 года министр обороны Сергею Шойгу доложил о завершении испытаний ракеты «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск». В декабре того же года президент Владимир Путин сообщил о первом залповом пуске «Циркона». «Испытания проведены успешно, безупречно», — отметил он, назвав их «существенным шагом в повышении безопасности России и ее обороноспособности».

В августе прошлого года Шойгу объявил о начале серийного производства ракет. Они уже почти поставлены на вооружение, говорил он.

Путин в январе этого года на церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного «Цирконами», заявил, что аналогов этого оружия «нет ни в одной стране мира», и выразил уверенность, что оно позволит «надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз».

В марте главком ВМФ сказал, что гиперзвуковое оружие получат подлодки, в том числе стратегического назначения.