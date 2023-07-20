Россия и Китай начали совместные учения флота в Японском море

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В японском море начались российско-китайские учения «Север/Взаимодействие-2023», сообщило Минобороны России.

Основной целью маневров в ведомстве назвали укрепление военно-морского сотрудничества с Пекином, а также «поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Военные отработают выполнение противолодочных задач, морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, обеспечение безопасности коммуникаций, проведут совместные артиллерийские стрельбы.

Со стороны России в учениях участвуют противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения. Ими руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.

Китай отправил на учения эскадренные миноносцы «Цицикар» (на его борту сформирован совместный штаб) и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао» и корабль комплексного снабжения «Тайху». Руководит ими заместитель командующего флотом Северного моря контр-адмирал Цю Ваньшень.

С обеих сторон привлечены также более 30 противолодочных самолетов и вертолетов, истребителей-перехватчиков и другой авиации.

Как уточняло Минобороны Китая, маневры пройдут «на северном театре военных действий в центральной части Японского моря».

Россия и Китай регулярно организуют совместные военно-морские учения, а также патрулирование стратегической авиацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В целом в прошлом году вооруженные силы двух стран провели шесть совместных учений — наибольшее количество за последние 20 лет, по данным Центра изучения военных дел Китая при Университете национальной обороны США.