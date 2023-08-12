Китайские военные ученые заявили о прорыве в технологии лазерного оружия

Ученые из китайского оборонного института разработали систему охлаждения, которая позволяет лазеру работать долго и без перебоев. Без нее лазерный луч из-за нагрева воздуха вокруг него терял точность и производительность

Фото: Jin Liwang / Global Look Press

Ученые из китайского Национального университета оборонных технологий заявили о разработке прорывной системы охлаждения высокоэнергетических лазеров, что позволит им работать без накопления лишнего тепла «бесконечно», пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на статью исследователей, опубликованную в китайском научном журнале Acta Optica Sinica.

«Это огромный прорыв в улучшении характеристик высокоэнергетических лазерных систем», — заявила команда ученых под руководством специалиста по лазерному оружию Юаня Шэнфу в своей статье.

SCMP пишет, что лазерное оружие является «желанным для вооруженных сил по всему миру», так как способно «поражать со скоростью света и не требует дорогостоящих боеприпасов». Лазер генерирует высокоэнергетический луч в процессе стимулированного излучения, которое происходит за счет возбуждения атомов или молекул в газовой или кристальной среде до состояния с более высокой энергией. Возвращаясь в свое основное состояние, эти атомы или молекулы испускают фотоны, которые и используются для создания лазерного луча.

Направление луча задается с помощью зеркал или линз, причем система должна быть высокоточной, иначе произойдет отклонение луча от заданного курса. Однако луч, проходящий через воздух, нагревает содержащиеся в нем газы, что создает турбулентный поток. Это может привести к рассеянию луча и снижению его точности. Кроме того, из-за нагрева газа могут портиться зеркала и линзы. Все это снижает эффективность лазерного оружия.

Для избежания подобных последствий и была разработана система охлаждения. Как пишет газета, технология позволяет полностью устранить выделяемое вредное тепло. Таким образом, выделение луча может «поддерживаться в течение неопределенного времени». Система состоит из источника воздуха, теплообменника, средств регулирования расхода газа, его впрыска и всасывания. Были проведены испытания ее эффективности.

SCMP добавляет, что лазерное оружие может использоваться Китаем для выведения из строя беспилотников, ракет и самолетов. Кроме того, некоторые военные ученые предполагают, что Пекин намерен применять его против космических спутников, например, Starlink компании SpaceX Илона Маска.