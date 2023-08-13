branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Путин назвал отрасль строительства локомотивом экономики Общество, 13:07
Снаряд разрушил штаб гуманитарной помощи в Алешках Политика, 12:46
В Подмосковном Раменском загорелся склад Общество, 12:42
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:42
Мбаппе вернули в основной состав ПСЖ после скандала с контрактом Спорт, 12:40
Военные открыли предупредительный огонь из-за сухогруза в Черном море Политика, 12:36
Как запахи влияют на работу мозга и социализацию человека Pro, 12:26
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Во Франции назвали делом нескольких дней переход Неймара в клуб Малкома Спорт, 12:09
В Сергиевом Посаде завершили поиски пропавших без вести после взрыва Общество, 12:07
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 12:00
Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника Политика, 11:45
В США принят первый закон о защите денег детей-инфлюенсеров Общество, 11:33
Мужчина ударил камнем по иконе в храме Киево-Печерской лавры Общество, 11:25
Распадская накопила огромные суммы. Почему она не платит дивиденды Pro, 11:20
Общество ,  
0 

В Сергиевом Посаде завершили поиски пропавших без вести после взрыва

В Сергиевом Посаде завершились поисковые работы после взрыва на территории завода
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Работы по поиску пропавших без вести после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде завершены, сообщается в телеграм-канале администрации городского округа.

Глава округа Дмитрий Акулов объявил об этом на совещании с силовыми структурами и родственниками пропавших без вести.

«Главной темой совещания стал механизм взаимодействия с родственниками пропавших без вести в результате взрыва. Дмитрий Акулов поручил силовому блоку дать информацию по опознанию и выработать механизмы информирования и поддержки», — говорится в сообщении.

В Сергиевом Посаде завершили поиски пропавших без вести после взрыва
Video

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. По данным следствия, ЧП произошло на складе компании «Пиро-Росс», где хранилось почти 4 т пороха. В результате взрыва погибла одна женщина, пострадали 80 человек, 15 из них госпитализировали. Пропавшими без вести, по последним данным, числятся четыре человека.

Взрывной волной также выбило окна более чем в 400 квартирах в близлежащих домах, были разрушены несколько зданий на территории предприятия, две школы, колледж и спортивный комплекс, пострадали автомобили.

Следственный комитет завел дело по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Следствие называет причиной взрыва нарушение техники безопасности. В фирме «Пиро-Росс», на складе которой произошел взрыв, провели обыски, технического директора компании Сергея Чанкаева арестовали на два месяца, свою вину он не признал.

Читайте на РБК Pro
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Харассмент: каким бывает и какова роль руководителя в борьбе с ним
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
О чем говорит отчетность «Сбера» и на какие дивиденды рассчитывать
Теги
Сергиев Посад взрыв Загорский оптико-механический завод поисковые работы пропавшие без вести
Материалы по теме
Техдиректор «Пиро-Росс» назвал взрыв в Сергиевом Посаде диверсией
Общество
Власти назвали размер выплат погибшим и пострадавшим в Сергиевом Посаде
Общество
Воробьев рассказал о разрушениях в Сергиевом Посаде после взрыва
Общество