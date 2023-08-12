Убитого кандидата в президенты Эквадора заменит его партнер по кампании

Андреа Гонсалес Надер, которая баллотировалась на пост вице-президента Эквадора, стала кандидатом в президенты от партии «Строй» после убийства Фернандо Вильявисенсьо. Об этом партия сообщила в своем Twitter.

Вильявисенсьо, который до своей гибели баллотировался на пост главы государства, и руководство партии выбрали Гонсалес Надер для замены президента (если бы он был избран) в случае его отсутствия. В связи с этим ее назначили новым кандидатом. Имя человека, который вместо Гонсалес Надер будет баллотироваться на пост вице-президента, объявят позднее.

Вильявисенсио был убит вечером 9 августа: группа неизвестных в Coliseo T.W. Anderson, где проходил предвыборный митинг, трижды выстрелила в голову политику. Его без признаков жизни доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. За неделю до смерти Вильявисенсио сообщал об угрозах.

Вильявисенсио было 59 лет. Большую часть жизни он работал журналистом, специализировался на антикоррупционных расследованиях. В 2021–2023 годах Вильявисенсио возглавлял Комитет по надзору в парламенте. Свою президентскую кампанию он строил вокруг борьбы с мафией и незаконным оборотом наркотиков.

Подозреваемого в убийстве Вильявисенсио задержали практически сразу после стрельбы на митинге. В перестрелке его ранили сотрудники службы безопасности, с тяжелыми ранениями его доставили в отдел борьбы с тяжкими преступлениями прокуратуры. Позднее он умер.

Президент Эквадора Гильермо Лассо после убийства Вильявисенсио ввел чрезвычайное положение на всей территории страны на 60 дней и объявил трехдневный траур. Пять из семи кандидатов в президенты заявили о приостановке своих кампаний.