Кандидата в президенты Эквадора убили после митинга
Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио застрелен после митинга в Кито, пишет El Universo.
Группа неизвестных вечером 9 августа трижды выстрелили в голову политику в Coliseo T.W. Anderson, где проходил предвыборный митинг.
Вильявисенсио без признаков жизни был доставлен в клинику, где констатировали его смерть.
По словам очевидцев, они услышали, как раздались выстрелы, после чего тяжелораненый кандидат в президенты упал.
Всего ранения в результате стрельбы получили около восьми человек, сообщили источники издания.
Полиция ищет стрелявших, близлежащие улицы перекрыты.
Президент Гильермо Лассо подтвердил гибел Вильявисенсио.
"Возмущен и шокирован убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Выражаю соболезнования его жене и дочерям", - написал он в Twitter. Глава государства пообещал, что не оставит это преступление безнаказанным.
Лассо созвал срочное совещание с главой Национального избирательного совета, генеральным прокурором, главой Национального суда и другими представителями власти.
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