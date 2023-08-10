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Кандидата в президенты Эквадора убили после митинга

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио застрелили в Кито после митинга

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио застрелен после митинга в Кито, пишет El Universo.

Группа неизвестных вечером 9 августа трижды выстрелили в голову политику в Coliseo T.W. Anderson, где проходил предвыборный митинг.

Вильявисенсио без признаков жизни был доставлен в клинику, где констатировали его смерть.

По словам очевидцев, они услышали, как раздались выстрелы, после чего тяжелораненый кандидат в президенты упал.

Всего ранения в результате стрельбы получили около восьми человек, сообщили источники издания.

Полиция ищет стрелявших, близлежащие улицы перекрыты.

Президент Гильермо Лассо подтвердил гибел Вильявисенсио. 

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"Возмущен и шокирован убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Выражаю соболезнования его жене и дочерям", - написал он в Twitter. Глава государства пообещал, что не оставит это преступление безнаказанным.

Лассо созвал срочное совещание с главой Национального избирательного совета, генеральным прокурором, главой Национального суда и другими представителями власти.

Материал дополняется

Авторы
Елена Чернышова