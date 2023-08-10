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Подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора задержали

Силовики задержали подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора Вильявисенсио

Силовики задержали подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, сообщает Генеральная прокуратура страны в X (ранее — Twitter).

Подозреваемого ранили сотрудники службы безопасности в перестрелке. Мужчину задержали и с тяжелыми ранениями доставили в отдел борьбы с тяжкими преступлениями прокуратуры. Позднее он умер от ран.

Фернандо Вильявисенсио, который был кандидатом в президенты Эквадора, застрелили в ночь на 10 августа после митинга в Кито. Как сообщала El Universo, нападавших было несколько, неизвестные трижды выстрелили политику в голову.

Вильявисенсио без признаков жизни доставили в клинику, где врачи констатировали его смерть.

Очевидцы рассказали изданию, что слышали выстрелы, после которых раненый кандидат в президенты упал. Всего ранения, по данным прокуратуры, получили девять человек, в том числе кандидат в депутаты национального собрания и двое полицейских. Сейчас полиция ищет стрелявших. Улицы, прилегающие к району, где произошло убийство, перекрыли.

Как сообщало издание Expreso, Вильявисенсио застрелили после того, как он сел в машину, выделенную полицией. Он был одним из кандидатов, которых охраняли полицейские. За неделю до своего убийства политик сообщал об угрозах.

Гибель Вильявисенсио подтвердил президент Эквадора Гильермо Лассо.

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«Возмущен и шокирован убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Выражаю соболезнования его жене и дочерям», — написал он в X. Глава государства пообещал, что не оставит это преступление безнаказанным. После убийства Вильявисенсио он созвал срочное совещание с главой Национального избирательного совета, генеральным прокурором, главой Национального суда и другими представителями власти.

Вильявисенсио было 59 лет, он был кандидатом от движения Construye. Политик боролся с коррупцией. Он родился в кантоне Алауси в провинции Чимборасо, затем его семья переехала в Кито. В 2021-2023 годах Вильявисенсио возглавлял Комитет по надзору в парламенте.

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Эквадор убийство подозреваемый задержание
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Кандидата в президенты Эквадора убили после митинга
Политика