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В Эквадоре после убийства кандидата в президенты ввели режим ЧП

В Эквадоре после убийства кандидата в президенты ввели режим ЧП и объявили траур
Фото: Karen Toro / Reuters
Фото: Karen Toro / Reuters

Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение на всей территории страны на 60 дней и объявил трехдневный траур после убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио, сообщила газета El Universo. Глава республики также приказал мобилизовать вооруженные силы на территории всей страны.

Национальный траур объявлен с 10 по 12 августа. На всех общественных и частных зданиях должны быть приспущены государственные флаги.

Даты выборов в Эквадоре остаются без изменений, сообщила глава Национального избирательного совета Диана Атамант. Голосование состоится в воскресенье, 20 августа. Атамант подчеркнула, что вооруженные силы и полиция усилят меры безопасности на всех избирательных участках.

Пять из семи кандидатов в президенты Эквадора заявили о приостановке своих кампаний после убийства Вильявисенсио.

Кандидата в президенты застрелили после предвыборного митинга в Кито вечером 9 августа. Глава государства подтвердил его смерть и назвал это «политическим преступлением», писала El Universo.

В Эквадоре после убийства кандидата в президенты ввели режим ЧП
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По данным издания Expreso, Вильявисенсио застрелили после того, как он сел в машину, охраняемую полицией. За неделю до убийства политик сообщал об угрозах.

Позже в Генеральной прокуратуре страны сообщили, что силовики задержали подозреваемого в убийстве Вильявисенсио. Он был доставлен в прокуратуру с тяжелыми ранениями и позже скончался.

Теги
убийство Эквадор режим чп траур
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