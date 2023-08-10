За что убили кандидата в президенты Эквадора — известного журналиста Прежде спокойная страна вышла по числу убийств на четвертое место в Латинской Америке

Гибель кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио — уже второе политическое убийство в стране менее чем за месяц. Почему в прежде спокойном Эквадоре растет уровень насилия — в материале РБК

Фото: Karen Toro / Reuters

Как погиб кандидат в президенты

Кандидат в президенты Эквадора, бывший журналист Фернандо Вильявисенсио, получивший известность как борец с коррупцией, был застрелен вечером 9 августа после предвыборного митинга в столице страны Кито. В интернете появились видеоролики, на которых запечатлена гибель Вильявисенсио: он садился в автомобиль после митинга, когда была открыта стрельба. Кроме самого кандидата в президенты пострадали девять человек, в том числе двое полицейских и депутат Национального собрания (парламента) Эквадора.

Video

Сестра Вильявисенсио Патрисия, также находившаяся на митинге, обвинила власти Эквадора в гибели брата, указав на бездействие охраны. Накануне министр внутренних дел страны Хуан Сапата заявил, что семь из восьми кандидатов в президенты, включая Вильявисенсио, находятся под защитой.

Вильявисенсио неоднократно сообщал о поступавших в его адрес угрозах. Несколько дней назад он заявил, что ему угрожал смертью один из боссов картеля «Синалоа» (этот мексиканский наркокартель действует и в Эквадоре), которого он назвал Фито. «Это подтверждает, что наше предвыборное предложение серьезно затрагивает эти криминальные структуры. Я их не боюсь», — сказал он (цитата по El Pais).

После убийства полиция провела рейд по близлежащим районам и задержала шесть человек. Генпрокуратура Эквадора позднее сообщила, что главный подозреваемый скончался от ранений, полученных в перестрелке, завязавшейся при его задержании.

Президент Эквадора Гильермо Лассо выразил соболезнования семье Вильявисенсио. «Возмущен и шокирован убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Выражаю соболезнования его жене и дочерям», — написал он в соцсети X (прежде Twitter). Лассо пообещал, что не оставит преступление безнаказанным. После убийства Вильявисенсио он созвал срочное совещание с участием глав Национального избирательного совета, Национального суда, генерального прокурора и других должностных лиц.

Как Вильявисенсио пришел в политику

59-летний Вильявисенсио большую часть жизни проработал журналистом и специализировался на антикоррупционных расследованиях. В 2014 году суд приговорил его к 18 месяцам заключения за жалобу в Генпрокуратуру на президента Рафаэля Корреа за якобы отданный главой государства приказ о штурме больницы во время восстания полицейских в 2010 году. Тогда Вильявисенсио бежал и скрывался в амазонских джунглях до отмены приговора в 2015 году.

После возвращения он вместе с коллегой обнаружил и переслал WikiLeaks, а затем и опубликовал самостоятельно секретные документы, показывавшие, что правительство Эквадора использует одну из итальянских компаний, чтобы вести слежку за журналистами и оппозиционными политиками, а также следит за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне, где тот несколько лет скрывался от выдачи США.

В 2016 году суд снова приговорил его к заключению за использование взломанной электронной почты при расследовании предполагаемой коррупции в колумбийской нефтяной компании Ecopetrol. От этого приговора Вильявисенсио укрылся в Перу, где прожил до 2017 года, когда преемник Корреа президент Ленин Морено разрешил ему вернуться в страну.

В 2017 году Вильявисенсио пошел в большую политику, в которой, впрочем, не был новичком: в 1995 году он стал одним из сооснователей партии левого толка «Движение за многонациональное единство Пачакутик», которая отстаивает интересы коренных народов Эквадора. Однако его попытка стать депутатом Национального собрания оказалась безуспешной. В октябре 2020 года Вильявисенсио снова баллотировался и на этот раз выиграл выборы. Свою президентскую кампанию он построил на лозунгах борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, ее девизом было «Время для смелых».

Почему Эквадор захлестнула волна насилия

Гибель Вильявисенсио пришлась на период небывалого роста насилия в стране. Это уже второе политическое убийство меньше чем за месяц: 23 июля мэр крупного города Манта Агустин Интриаго был убит в результате нападения. По данным Совета по международным делам (CFR), Эквадор, который последние десятилетия оставался одной из наиболее спокойных стран Латинской Америки, поднялся на четвертое место по уровню убийств, опередив даже Мексику, население которой в несколько раз больше — 126 млн человек против 17 млн. Рост числа убийств в стране в период с 2016 по 2023 год составил более 500%, гласит отчет Insight Crime, анализирующий данные об убийствах на континенте. Если в 2019 году в Эквадоре совершалось 19 убийств на 100 тыс. жителей, то уже к 2021-му этот показатель подскочил до 81 на 100 тыс.

Бывший «остров мира» стал все больше походить на соседние Перу и Колумбию, являющиеся крупными производителями коки, отмечает CFR. Рост организованной преступности в Эквадоре начался после заключения в 2016 году правительством Колумбии и повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (АНО) мирного соглашения. При этом слабость государственных структур стала причиной того, что различные наркокартели и более мелкие банды начали борьбу за влияние и контроль над маршрутами транспортировки наркотиков. К 2021 году разборки между ними переместились в тюрьмы, превратившиеся в поля боевых действий. С февраля 2021 года в местах заключения были убиты более 400 человек. К моменту прихода Лассо к власти в мае 2021 года в стране процветала организованная преступность, а политика жесткой экономии лишь подстегнула ее рост. В 2021 году несколько высокопоставленных чиновников Эквадора стали фигурантами расследования о возможных связях с криминалом.

В 2023 году деятельность эквадорских банд была признана террористической угрозой. Сейчас тюрьмы Эквадора переполнены. Хотя они суммарно рассчитаны меньше чем на 30 тыс. человек, в них содержатся больше 40 тыс. В июле 2023 года в стране было введено чрезвычайное положение после убийства нескольких десятков заключенных в городе Гуаякиль.

Как повлияет убийство кандидата в президенты на выборы

Глава Национального избирательного совета республики Диана Атамаинт выступила с обращением к нации, в котором сообщила, что сроки президентских и парламентских выборов не будут перенесены из-за убийства Вильявисенсио. «Дата выборов в Эквадоре останется прежней — 20 августа <...>, как и сроки других мероприятий, утвержденных ранее парламентом», — сказала она (цитата по ТАСС).

Вероятнее всего, выборы пройдут в два тура — второй состоится 15 октября. Они объявлены на полтора года раньше запланированного из-за того, что Лассо в мае 2023 года впервые в истории задействовал конституционный механизм, подразумевающий роспуск Национального собрания. Причиной стала попытка импичмента Лассо из-за обвинений в коррупции. При этом действующий президент и его правоцентристская партия «Движение КРЕО» не будут принимать участие в выборах. Согласно национальному законодательству, пост президента займет кандидат, который сможет набрать более 50% голосов или наберет более 40%, но его отрыв от соперника, пришедшего вторым, составит не меньше 10%.

Пока опросы общественного мнения показывают, что ни один кандидат не может рассчитывать на победу в первом туре. Фаворитом является Луиса Гонсалес — единственная женщина-кандидат, ставленница прежнего президента Корреа. По данным опроса Comunicaliza, ее рейтинг составляет 26,8%. Вторым идет Отто Зонненхольцнер, бывший вице-президент Эквадора (2018–2020 годы), с показателем 12,8%. Вильявисенсио шел четвертым, его поддержка достигала 9,3%. Другой опрос общественного мнения, проведенный компанией Click Report, дал Гонсалес 29,3%, Зонненхольцнеру — 12,4%, а Вильявисенсио — лишь 7,5%.