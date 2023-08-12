branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
ПСБ открыл новое отделение в Мариуполе Пресс-релиз, 18:54
Минобороны сообщило об отражении атаки дрона в Белгородской области Политика, 18:47
Казахстан стал препятствовать замещению российских евробондов Финансы, 18:32
Дзюба оскорбил журналиста после матча чемпионата России Спорт, 18:17
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:12
Пользователи сообщили о сбое в работе Google в России Технологии и медиа, 18:12
В очередях на Крымском мосту скопилось почти 1300 машин Политика, 17:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
A Haber узнал новые сроки возможной встречи Путина и Эрдогана Политика, 17:42
Белорусские десантники завершили подготовку с участием ЧВК «Вагнер» Политика, 17:34
Фигуристка Алена Косторная вышла замуж Спорт, 17:30
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 17:25
Усманов пожаловался в немецкий конституционный суд после обыска на яхте Бизнес, 17:20
Непомнящий сыграл вничью в первой партии 1/8 финала Кубка мира Спорт, 17:09
Актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 17:08
Военная операция на Украине ,  
0 

В очередях на Крымском мосту скопилось почти 1300 машин

На Крымском мосту возникла пробка из почти 1300 машин после остановок движения
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Взрыв на Крымском мосту
Фото: Алена Попова / ТАСС
Фото: Алена Попова / ТАСС

На Крымском мосту после остановок движения из-за ракетных атак возникла пробка из почти 1300 машин. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 561 автомобиль, со стороны Керчи — 711. С обеих сторон время ожидания составляет более двух часов.

12 августа Украина предприняла две попытки атаковать Крымский мост, движение на нем временно приостанавливали. Глава Крыма Сергей Аксенов в 13:27 говорил, что были сбиты две ракеты силами ПВО, мост повреждений не получил. Спустя два часа средства противовоздушной обороны сбили еще одну украинскую ракету. Телеграм-канал Mash уточнял, что ее сбили примерно в 500 м у пробки при въезде на мост (не уточнив, с какой стороны).

Ночью Крым атаковали 20 беспилотников: 14 из них сбили средства ПВО, еще шесть подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Последствий после атаки не было.

Регулярные перекрытия движения на мосту начались после того, как 17 июля мост атаковали два надводных беспилотника. Погибли два человека, один пролет автодорожной части по направлению в Тамань был полностью разрушен.

Россия обвинила в произошедшем Украину. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов подтвердил, что к атаке причастна Служба безопасности страны.

Читайте на РБК Pro
Почему «безобидные» капли в нос могут довести вас до операционного стола
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Шут или мудрец: как создать яркий характер бренда
Почему банки усложняют прием наличной валюты от россиян
Теги
Крымский мост пробка Крым
Материалы по теме
МИД пообещал не оставить без ответа удары по Крымскому мосту
Политика
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Политика
Крымский мост временно перекрыли для автомобилей
Политика