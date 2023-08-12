На Крымском мосту возникла пробка из почти 1300 машин после остановок движения

В очередях на Крымском мосту скопилось почти 1300 машин

Фото: Алена Попова / ТАСС

На Крымском мосту после остановок движения из-за ракетных атак возникла пробка из почти 1300 машин. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 561 автомобиль, со стороны Керчи — 711. С обеих сторон время ожидания составляет более двух часов.

12 августа Украина предприняла две попытки атаковать Крымский мост, движение на нем временно приостанавливали. Глава Крыма Сергей Аксенов в 13:27 говорил, что были сбиты две ракеты силами ПВО, мост повреждений не получил. Спустя два часа средства противовоздушной обороны сбили еще одну украинскую ракету. Телеграм-канал Mash уточнял, что ее сбили примерно в 500 м у пробки при въезде на мост (не уточнив, с какой стороны).

Ночью Крым атаковали 20 беспилотников: 14 из них сбили средства ПВО, еще шесть подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Последствий после атаки не было.

Регулярные перекрытия движения на мосту начались после того, как 17 июля мост атаковали два надводных беспилотника. Погибли два человека, один пролет автодорожной части по направлению в Тамань был полностью разрушен.

Россия обвинила в произошедшем Украину. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов подтвердил, что к атаке причастна Служба безопасности страны.