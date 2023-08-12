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Власти объяснили дым над Крымским мостом после ракетной атаки

Советник главы Крыма Крючков: дымовую завесу вокруг Крымского моста поставили спецслужбы

Власти объяснили дым над Крымским мостом после ракетной атаки
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Специальные службы поставили дымовую завесу над Крымским мостом, заявил советник главы Крыма Олег Крючков в телеграм-канале после атаки двух ракет.

«Специальными службами была поставлена дымовая завеса. Движение [по мосту] возобновится в ближайшее время», — написал Крючков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Он уточнил, что Крымский мост не поврежден.

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Теги
Крым Крымский мост дым задымление Военная операция на Украине