Политика ,
0
Власти объяснили дым над Крымским мостом после ракетной атаки
Советник главы Крыма Крючков: дымовую завесу вокруг Крымского моста поставили спецслужбы
Специальные службы поставили дымовую завесу над Крымским мостом, заявил советник главы Крыма Олег Крючков в телеграм-канале после атаки двух ракет.
«Специальными службами была поставлена дымовая завеса. Движение [по мосту] возобновится в ближайшее время», — написал Крючков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Он уточнил, что Крымский мост не поврежден.
Материал дополняется