Минобороны обвинило Украину в попытке теракта на Крымском мосту
Минобороны сообщило о попытке Украины ударить по Крымскому мосту ракетой С-200
Украина предприняла попытку нанести «террористический удар» по Крымскому мосту зенитной ракетой С-200, сообщили в Минобороны России.
«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе», — отметили в ведомстве.
Разрушений и пострадавших нет, добавили в министерстве.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в районе Керченского пролива были сбиты две ракеты, Крымский мост не пострадал. В соцсетях начало распространяться видео с дымом над мостом, советник главы полуострова Олег Крючков пояснял, что специальными службами была «поставлена дымовая завеса».
Материал дополняется