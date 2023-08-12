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Минобороны обвинило Украину в попытке теракта на Крымском мосту

Минобороны сообщило о попытке Украины ударить по Крымскому мосту ракетой С-200
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Podslushano_krym / VK
Фото: Podslushano_krym / VK

Украина предприняла попытку нанести «террористический удар» по Крымскому мосту зенитной ракетой С-200, сообщили в Минобороны России.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе», — отметили в ведомстве.

Разрушений и пострадавших нет, добавили в министерстве.

Минобороны обвинило Украину в попытке теракта на Крымском мосту
Video

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в районе Керченского пролива были сбиты две ракеты, Крымский мост не пострадал. В соцсетях начало распространяться видео с дымом над мостом, советник главы полуострова Олег Крючков пояснял, что специальными службами была «поставлена дымовая завеса».

Материал дополняется

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Военная операция на Украине Крымский мост Минобороны