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Власти Болгарии решили уведомить ЛУКОЙЛ о разрыве договора на «Росенец»

Правительство Болгарии решило уведомить ЛУКОЙЛ о разрыве договора на терминал «Росенец»
Сюжет
Война санкций
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Правительство Болгарии решило уведомить «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» о разрыве концессии на портовый терминал «Росенец», сообщает NOVA.

4 августа президент страны Румен Радев обратился в Конституционный суд из-за расторжения договора. По его мнению, соглашение с ЛУКОЙЛом было расторгнуто вопреки интересам граждан и рискам роста цен на топливо. Решение кабинета министров принято заочно.

В июле ЛУКОЙЛ отверг обвинения болгарских депутатов в контрабанде на территории терминала «Росенец». В компании также сочли безосновательным предложение разорвать договор, заключенный с Болгарией в 2011 году на 35 лет. Там заверили, что в полной мере соблюдают законодательство как ЕС, так и Болгарии. На «Росенце» регулярно проводятся проверки, в ходе которых нарушений условий соглашения выявлено не было, подчеркнули в ЛУКОЙЛе.

Обслуживает терминал АО «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас», которое является «дочкой» компании LITASCO SA, зарегистрированной в Швейцарии. Она, в свою очередь, входит в состав компаний LUKOIL INTERNATIONAL GmbH, зарегистрированной в Австрии.

Теги
Болгария ЛУКОЙЛ
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