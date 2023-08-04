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Война санкций ,  
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Президент Болгарии назвал безответственным отказ в аренде ЛУКОЙЛу

Президент Болгарии Радев обратился в КС из-за разрыва концессии с ЛУКОЙЛом
Сюжет
Война санкций
Контракт с ЛУКОЙЛом был разорван вопреки интересам жителей Болгарии, топливо может подорожать, считает президент. Депутаты ранее напомнили о сомнениях относительно контроля за портом в условиях санкций
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Румен Радев
Румен Радев (Фото: Hristo Rusev / Getty Images)

Президент Болгарии Румен Радев счел поспешной отмену парламентом страны концессии с ЛУКОЙЛом на портовый терминал «Росенец» и обратился в Конституционный суд. Об этом пишет BNR со ссылкой на аппарат главы государства.

Решение было принято без учета интересов потребителей, рисков повышения цен на товары и топливо, увольнения тысяч рабочих и получения судебных исков против Болгарии, считает президент. Он назвал действия парламента, оперативно изменившего законы для расторжения концессии, не только противоречащими принципу правового государства, но и «примером безответственного отношения к государству и гражданам».

После дебатов парламент решил расторгнуть концессию порта «Росенец» с «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» по ускоренной процедуре. Это произойдет в силу принятых изменений в закон о контроле за применением ограничительных мер с учетом действий России, дестабилизирующих положение на Украине.

Терминал обслуживала «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — «дочка» компании LITASCO SA, зарегистрированной в Швейцарии. Она, в свою очередь, входит в состав компаний LUKOIL International GmbH, зарегистрированной в Австрии.

Концессия — это договор, заключаемый частным предпринимателем с государством на эксплуатацию промышленных предприятий и земельных угодий.

Договор был заключен в 2011 году сроком на 35 лет.

Разорвать договор с ЛУКОЙЛом депутаты предложили в конце июля. «Всегда были сомнения по поводу контроля над этим портом. А наша цель — вступление в Шенген, и это большой и четкий шаг в этом направлении. Министерство транспорта заявило, что может управлять портом. Таким образом, будут доходы, которые пойдут в казну», — говорил бывший премьер Болгарии, сопредседатель партии «Продолжаем перемены» Кирилл Петков. Он подчеркнул, что этот шаг «соответствует регламенту ЕС о санкциях против войны». Депутат Атанас Атанасов из «Демократической Болгарии» указал, что из-за конфликта на Украине российские власти «объявили Болгарию вражеской страной», а решение ограничит «возможности Москвы использовать болгарскую инфраструктуру в финансовых целях».

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ЛУКОЙЛ отверг подозрения болгарских депутатов, заявив, что полностью соблюдает законы страны и Евросоюза, а в самом порту регулярно проходят проверки, которые не выявляли нарушений.

Однако 21 июля концессия была расторгнута по ускоренной процедуре. Этому предшествовали дебаты среди депутатов. «Вам известно, какую сумму нам придется заплатить, если против Болгарии будет возбуждено судебное дело?» — спросил депутат от БСП Борислав Гуцанов.

Премьер Николай Денков признавал, что концессия может быть расторгнута и договор предусматривает такое развитие событий. Он отмечал важность бесперебойного поступления топлива в страну по приемлемым ценам. «Нам будет сложно справиться без работающего НПЗ в стране. У нас нет инфраструктуры, железнодорожных вагонов и автотранспорта для перевозки продукции, ввозимой морем», — указывал глава правительства.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Болгария Румен Радев ЛУКОЙЛ
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