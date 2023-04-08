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Италия собралась пересмотреть сделку по продаже НПЗ ЛУКОЙЛа из-за США

FT: Италия собирается пересмотреть сделку по продаже НПЗ ЛУКОЙЛа из-за обращения США
Вашингтон неофициально попросил Рим подтвердить, что Россия не имеет отношения к покупателю нефтеперерабатывающего завода на Сицилии, пишет газета
ЛУКОЙЛ LKOH ₽4 637 +1,13% Купить
НПЗ ISAB
НПЗ ISAB (Фото: Antonio Parrinello / Reuters)

Власти Италии собираются пересмотреть сделку по продаже крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего ЛУКОЙЛу в связи с обеспокоенностью, выраженной со стороны США, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Речь идет о сделке, в рамках которой ЛУКОЙЛ в январе согласился продать свой сицилийский НПЗ ISAB группе G.O.I. ENERGY. Российская компания сумму сделки не называла, но FT пишет, что она оценивается в $1,5 млрд.

Как указывает издание, Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с продажей предприятия на Сицилии «малоизвестному фонду на Кипре». FT пишет, что GOI Energy — недавно созданный филиал кипрской группы прямых инвестиций Argus.

Ожидалось, что сделка будет закрыта 31 марта, но итальянские власти тратят дополнительное время на рассмотрение всех ее деталей, сказали FT два источника, знакомые с ситуацией.

Больше времени также понадобилось после того, как Вашингтон неофициально обратился к Риму с просьбой подтвердить, что Россия не причастна к покупателю НПЗ, сказали собеседники издания.

В GOI Energy категорически опровергли какое-либо участие России в сделке или ее финансировании, заявив, что состав инвесторов компании «исключительно греческий, израильский и кипрский».

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Госдеп отказался комментировать какие-либо обсуждения между США и Италией по поводу сделки. В то же время в ведомстве заявили, что ЛУКОЙЛ не подпадает под американские санкции, но необходимо тщательно изучать любимые сделки с участием российских энергетических активов. Представитель правительства Италии отказался от комментариев.

РБК обратился за комментарием в ЛУКОЙЛ.

Материал дополняется.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ЛУКОЙЛ НПЗ Италия
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