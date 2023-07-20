ЛУКОЙЛ отверг обвинения в контрабанде на терминале в Болгарии

Терминал «Росенец» (Фото: gpgroup.bg)

ЛУКОЙЛ отверг обвинения болгарских депутатов в контрабанде на территории терминала «Росенец» и не увидел оснований для расторжения концессионного договора, заключенного с Болгарией в 2011 году. Об этом компания заявила на своем сайте.

«Компания всегда полностью выполняет свои обязательства по концессионному договору, заключенному с Республикой Болгария в 2011 году сроком на 35 лет, и не видит оснований для его расторжения», — говорится в тексте заявления. В нем уточняется, что члены Народного собрания Болгарии, предложившие остановить действие концессии, могут запросить любую информацию, касающуюся «Росенца». Обслуживает терминал АО «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас», которое является «дочкой» компании LITASCO SA, зарегистрированной в Швейцарии. Она, в свою очередь, входит в состав компаний LUKOIL INTERNATIONAL GmbH, зарегистрированной в Австрии.

Концессия — это договор, заключаемый частным предпринимателем с государством на эксплуатацию промышленных предприятий и земельных угодий.

19 июля сопредседатель болгарской партии «Продолжаем перемены», член Народного собрания Кирил Петков заявил, что парламентарии внесли предложение о прекращении концессии ЛУКОЙЛа на портовый терминал «Росенец». «Всегда были сомнения по поводу контроля над этим портом. А наша цель — вступление в Шенген, и это большой и четкий шаг в этом направлении. Министерство транспорта заявило, что может управлять портом. Таким образом, будут доходы, которые пойдут в казну», — отметил Петков.

В ЛУКОЙЛе подчеркнули, что в полной мере соблюдают законодательство как Европейского союза, так и Болгарии, а государственные органы регулярно проводят на «Росенце» проверки, в ходе которых нарушений и отклонений от условий концессии не было выявлено.