Роскомнадзор опроверг данные о запрете на продажу техники Apple

Роскомнадзор опроверг данные о возможном запрете на продажу техники Apple в России

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Сообщения о возможном запрете на продажу техники Apple не соответствуют действительности, заявили ТАСС в Роскомнадзоре.

Ранее агентство сообщало, что подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей для безопасного доступа к российским цифровым программам.

В пресс-службе Роскомнадзора пояснили, что используемые в технике сетевые протоколы преимущественно являются иностранными разработками, тогда как в основе интернет-сервисов цифровой экономики России должны быть «базовые сетевые протоколы <...>, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность» и данных, и самих сервисов.

28 июня Минпромторг рекомендовал промышленным компаниям отказаться от использования смартфонов iPhone (которые выпускает Apple) в рабочих целях. ФСБ в начале июля предупреждала, что американские спецслужбы используют эту продукцию для слежки за российскими дипломатами. Как сообщала спецслужба, вредоносным программным обеспечением оказались заражены тысячи iPhone, в том числе и устройства российских диппредставительств.