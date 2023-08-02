Роскомнадзор опроверг данные о запрете на продажу техники Apple

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 101,93 (+1,23) Инвестиции, 02 авг, 17:02 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 92,84 (+1,07) Инвестиции, 02 авг, 17:02
Дарья Касаткина восьмой раз подряд проиграла первой ракетке Украины Спорт, 00:09
Спрос россиян на наличные в июле достиг почти 390 млрд руб. Финансы, 00:00
С какими рекордами легендарный Буффон ушел из футбола Спорт, 00:00
Власти Красноярска не стали оснащать бомбоубежища из-за опасений кражи Общество, 02 авг, 23:55
«Ведомости» узнали об отказе Минфина от покупок валюты на сверхдоходы Экономика, 02 авг, 23:32
Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Белгородской области Политика, 02 авг, 23:05
Роскомнадзор опроверг данные о запрете на продажу техники Apple Технологии и медиа, 02 авг, 22:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 02 авг, 22:44
Грузия запретила реэкспорт в Россию автомобилей из США Бизнес, 02 авг, 22:38
Полиция Вашингтона предупредила о возможном стрелке у зданий сената США Политика, 02 авг, 22:14
Белоруссия попросила Польшу не нагнетать Политика, 02 авг, 21:48
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 02 авг, 21:40
2DROTS победил профессиональный клуб в первом раунде Кубка России Спорт, 02 авг, 21:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 02 авг, 21:15
Технологии и медиа ,  
0 

Роскомнадзор опроверг данные о запрете на продажу техники Apple

Роскомнадзор опроверг данные о возможном запрете на продажу техники Apple в России
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сообщения о возможном запрете на продажу техники Apple не соответствуют действительности, заявили ТАСС в Роскомнадзоре.

Ранее агентство сообщало, что подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей для безопасного доступа к российским цифровым программам.

В пресс-службе Роскомнадзора пояснили, что используемые в технике сетевые протоколы преимущественно являются иностранными разработками, тогда как в основе интернет-сервисов цифровой экономики России должны быть «базовые сетевые протоколы <...>, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность» и данных, и самих сервисов.

28 июня Минпромторг рекомендовал промышленным компаниям отказаться от использования смартфонов iPhone (которые выпускает Apple) в рабочих целях. ФСБ в начале июля предупреждала, что американские спецслужбы используют эту продукцию для слежки за российскими дипломатами. Как сообщала спецслужба, вредоносным программным обеспечением оказались заражены тысячи iPhone, в том числе и устройства российских диппредставительств.

Теги
Apple Роскомнадзор кибербезопасность
Материалы по теме
NYT узнала о слежке мексиканца за выдавшим Чапман разведчиком в США
Политика
В России впервые составили протокол на Apple за неудаление информации
Технологии и медиа
Медведев не поверил, что Apple не сотрудничает со спецслужбами США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter