Посол Антонов: заявление Пентагона о кассетных боеприпасах для ВСУ — это цинизм

Заявление Пентагона о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют кассетные боеприпасы «надлежащим образом» — это цинизм, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Посол сказал, что хотел бы уточнить, является ли «надлежащим использованием» снарядов убийство российского военкора Ростислава Журавлева. «Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» — спросил Антонов.

О решении поставить Киеву кассетные боеприпасы Белый дом объявил в начале июля. Президент США Джо Байден утверждал, что это временное решение, пока не удастся обеспечить ВСУ обычными боеприпасами. Киев заверял Вашингтон, что кассетные боеприпасы будут использоваться лишь «в надлежащих местах» вне населенных пунктов.

Журавлев погиб при обстреле со стороны украинской армии в зоне военной операции. Удар ВСУ был нанесен близ населенного пункта Пятихатки в Запорожской области.

Россия осудила передачу кассетных боеприпасов Украине. Москва воздерживается от применения этого вида вооружений в боевых действиях, но, как говорил министр обороны Сергей Шойгу, будет вынуждена пойти на аналогичные меры.