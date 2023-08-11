В Махачкале убило током взобравшегося на вагон-цистерну подростка

Следком: подросток погиб от удара током на вагоне-цистерне в Махачкале

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Подросток погиб от удара током после того, как залез на вагон-цистерну на железнодорожной станции в Махачкале. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

По данным следствия, 10 августа подросток 2009 года рождения взобрался на вагон-цистерну на станции Тарки, дотронулся до контактного провода и получил смертельный удар током.

Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

В начале июля подросток погиб от удара током в Екатеринбурге, после того как залез за мячом на трансформаторную подстанцию. Также пострадал 15-летний мальчик, его госпитализировали. По словам источника Ura.ru в силовых структурах, дети играли в футбол, и мяч залетел на здание.

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. За совершение этого преступления грозит до двух лет лишения свободы.