В Иркутской области СК возбудил дело после гибели ребенка от удара током

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,17 (+0,38) Инвестиции, 05 авг, 12:24
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,65 (+0,24) Инвестиции, 05 авг, 12:24
В Махачкале трое получили ножевые ранения в ходе драки в центре города Общество, 11:44 Клинт Иствуд снялся в новом вестерне «Мужские слезы» Стиль, 11:40 Скабеева фразой «феминистки должны быть довольны» ответила МОК Спорт, 11:34 «Газпром» проанализирует последствия пожара на заводе на поставки в ЕС Бизнес, 11:31 В России ровно месяц подряд от COVID умирают более 700 человек в день Общество, 11:22 Что читают миллиардеры — десять любимых книг Билла Гейтса Экономика инноваций, 11:20 СК завел дело после побега обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Общество, 11:20 Опыт компаний: облачные истории BelkaCar, Pony Express и Восток-Сервис РБК и #CloudMTS, 11:14 Шойгу сообщил о центрах пропаганды для «информационных атак» на Россию Политика, 11:14 Объем инвестиций бьет рекорды. Что произошло в венчуре во II квартале Pro, 11:13 Месяц без льготной ипотеки: в Москве упал спрос на новостройки Недвижимость, 11:12 Хаос и бардак в «Спартаке». Главное о ситуации в клубе Спорт, 11:09 Дежурных изолятора в Истре допросили после побега заключенных Общество, 11:07 Группа компаний Ferrero внедряет новые виды упаковки Партнерский материал, 10:59
Общество ,  

В Иркутской области СК возбудил дело после гибели ребенка от удара током

Фото:СК РФ по Иркутской области Фото:СК РФ по Иркутской области Фото:СК РФ по Иркутской области

В поселке Харик Иркутской области от электрического удара во время сбора металлолома погиб 16-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Мальчик погиб 4 августа, когда он вместе с двумя другими несовершеннолетними собирал черный и цветной металлолом. Дети находились на неохраняемой территории бывшего совхоза на улице Ленина.

«Юноша залез на крышу трансформаторной будки и схватил свисающие со столба алюминиевые электрические провода, в результате чего получил удар током 10 кВт», — сказано в сообщении ведомства. Подросток погиб на месте от полученных травм.

Следователи занимаются расследованием произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В Южно-Сахалинске двое студентов погибли от удара током в общежитии
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Территорию, где произошел инцидент, арендовало юридическое лицо, указывает СК. Следователи планируют допросить сотрудников энергосбыта и должностных лиц муниципальной власти, которые были ответственны за содержание неохраняемой земли.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Ход и результаты следствия поставила на контроль региональная прокуратура. В ведомстве также сообщили, что проверят условия проживания подростка в семье и законность эксплуатации и содержания электрических сетей и оборудования.

В начале июня в Челябинске десятилетний мальчик погиб от удара током на территории жилого комплекса. Ребенок взялся руками за оголенный провод, который лежал на земле. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109.

Иркутская область Следственный комитет подросток удар током
Материалы по теме
В Мордовии девочка умерла от удара током во время подзарядки телефона
Общество
Ребенок пострадал при взрыве газа в Барнауле
Общество
Потерявшегося в уральской тайге мальчика нашли живым
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter