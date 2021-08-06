В Иркутской области СК возбудил дело после гибели ребенка от удара током

В поселке Харик Иркутской области от электрического удара во время сбора металлолома погиб 16-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Мальчик погиб 4 августа, когда он вместе с двумя другими несовершеннолетними собирал черный и цветной металлолом. Дети находились на неохраняемой территории бывшего совхоза на улице Ленина.

«Юноша залез на крышу трансформаторной будки и схватил свисающие со столба алюминиевые электрические провода, в результате чего получил удар током 10 кВт», — сказано в сообщении ведомства. Подросток погиб на месте от полученных травм.

Следователи занимаются расследованием произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.