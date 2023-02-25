В центре Москвы лошадь умерла после удара током

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 17:23
Фанаты ульяновской «Волги» бросили банан в темнокожего игрока «Зенита» Спорт, 17:20
В Санкт-Петербурге арестовали выстрелившего в ОМОНовца мужчину Общество, 17:05
В Камеруне 19 человек пострадали в результате взрывов во время марафона Политика, 17:01
Легионер ЦСКА пожаловался на морозы во время матча Кубка России Спорт, 16:45
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 16:39
Польша заявила о прекращении поставок нефти из России Бизнес, 16:29
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Зенит» разгромил «Волгу» и вышел в следующий раунд Кубка России Спорт, 16:28
Иран разработал крылатую ракету дальностью 1650 км Политика, 16:25
Кличко сообщил о пожаре на предприятии в Киеве Политика, 16:19
В центре Москвы лошадь умерла после удара током Общество, 16:10
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 15:55
МИД отказал Швейцарии в роли посредника по Украине из-за санкций Политика, 15:41
В Тобольске школьника арестовали за попытку поджечь военкомат Общество, 15:37
Общество ,  
0 

В центре Москвы лошадь умерла после удара током

Лошадь умерла в центре Москвы после удара током от информационного табло
Фото: putilknews / VK
Фото: putilknews / VK

Две лошади получили удар током от информационного табло в центре Москвы, одна из них умерла. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на очевидцев. Факт смерти животного подтвердил РБК источник в правоохранительных органах.

По данным «Москва 24», смерть лошади произошла через три минуты после удара током, второе животное удалось оттащить. Обстоятельства происшествия выясняются.

РБК обратился за комментарием в прокуратуру Москвы.

1 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку США Алисию Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади в Москве. Дей рассказала, что повела питомца по кличке Доктор Теленок на Красную площадь, чтобы «показать красивое место», а потом хотела отправить теленка на конюшню, чтобы «он жил там до старости». После задержания Дей теленка должны были отвезти в реабилитационный центр для животных.

Тверской районный суд Москвы в этот же день арестовал гражданку США на 13 суток. Суд также оштрафовал Дей на 20 тыс. руб. за выгул теленка на Красной площади. Позднее миграционная служба московской полиции запретила Алисии Дей въезжать в Россию на 40 лет.

Теги
лошадь Москва животное
Материалы по теме
Для гулявшей с теленком у Кремля американки Россию закрыли на 40 лет
Общество
Выгуливавшую теленка на Красной площади американку арестовали на 13 суток
Общество
Гражданку США задержали из-за выгула теленка на Красной площади
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter