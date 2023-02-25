В центре Москвы лошадь умерла после удара током

Лошадь умерла в центре Москвы после удара током от информационного табло

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Две лошади получили удар током от информационного табло в центре Москвы, одна из них умерла. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на очевидцев. Факт смерти животного подтвердил РБК источник в правоохранительных органах.

По данным «Москва 24», смерть лошади произошла через три минуты после удара током, второе животное удалось оттащить. Обстоятельства происшествия выясняются.

РБК обратился за комментарием в прокуратуру Москвы.

1 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку США Алисию Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади в Москве. Дей рассказала, что повела питомца по кличке Доктор Теленок на Красную площадь, чтобы «показать красивое место», а потом хотела отправить теленка на конюшню, чтобы «он жил там до старости». После задержания Дей теленка должны были отвезти в реабилитационный центр для животных.

Тверской районный суд Москвы в этот же день арестовал гражданку США на 13 суток. Суд также оштрафовал Дей на 20 тыс. руб. за выгул теленка на Красной площади. Позднее миграционная служба московской полиции запретила Алисии Дей въезжать в Россию на 40 лет.