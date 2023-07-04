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СК завел дело после смерти подростка от удара током в Екатеринбурге

Подросток умер после удара током на крыше подстанции в Екатеринбурге, еще один пострадал

Подросток погиб от удара током в Екатеринбурге после того, как залез за мячом на трансформаторную подстанцию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Свердловской области.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). За совершение этого преступления грозит до двух лет лишения свободы.

Подросток погиб вечером 3 июля, уточнили в СК. Также пострадал еще один 15-летний юноша, его госпитализировали.

По данным портала E1.ru, инцидент произошел около дома № 40 на Советской улице. URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что дети играли в футбол, и мяч залетел на здание.

В середине июня 16-летний мальчик из Омска умер после удара током при попытке самостоятельно починить компьютер. Как уточняли в СК, юноша не отключил устройство от источника питания, и в результате произошло короткое замыкание. Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Теги
Екатеринбург удар током уголовное дело подросток
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