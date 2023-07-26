На Кубани девочка погибла из-за удара током при выходе из бассейна

Территория комплекса «Капустяная балка» (Фото: kapustyanaya-balka.ru)

В Краснодарском крае девочка погибла, когда вышла из бассейна на газон. Она задела лежавший неизолированный электрический провод и погибла на месте, сообщили в СК, передает РБК Кубань.

По данным следователей, семья из Краснодара приехала с девочкой отдыхать в гостиничный комплекс в станицу Новмышастовскую.

Возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По делу уже есть подозреваемая — индивидуальный предприниматель, ее допросили. По этой статье грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Происшествие произошло на базе отдыха «Капустная балка», пишут издания «Блокнот» и 93.ru. Девочка приехала на базу отдыха с семьей и купалась в бассейне, играя там с мячом. Он вылетел из бассейна и девочка побежала за мячом на траву. Там лежал электрический провод, который оказался под напряжением.

Гостиница оформлена на индидуального предпринимателя Александру Охват.

РБК обратился за комментарием в администрацию базы отдыха «Капустяная Балка».