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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом запросит у Конгресса больше финансирования ВСУ

CNN: Белый дом собирается запросить у Конгресса больше финансирования ВСУ
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Военная операция на Украине

Администрация президента США Джо Байдена работает над новым пакетом военной помощи для рассмотрения в Конгрессе, сообщает CNN со ссылкой на помощника американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

В Белом доме «работают над пакетом, который Конгресс должен рассмотреть этой осенью», — сказал он, отметив, что его детали еще предстоит определить.

В конце июля Пентагон объявил о пакете помощи Украине на $1,3 млрд. В него вошли четыре зенитных комплекса NASAMS и ракеты для них, артиллерийские снаряды, различные автомобили, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade и другие средства.

Всего с начала конфликта США выделили Украине военную помощь на $43 млрд, следует из данных Пентагона.

Россия критикует поставки западными странами оружия на Украину. Кремль настаивает, что такими действиями они лишь затягивают конфликт.

Теги
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