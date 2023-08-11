Вучич заявил об ожидании встречи с Путиным в Китае

Вучич: президент Путин и я можем встретиться в Китае на саммите «Один пояс, один путь»

Вучич добавил, что получил еще одно «важное приглашение», но не может рассказать детали. В прошлый раз сербский президент виделся с Путиным в конце ноября 2021 года. Тогда Путин сказал, что у стран накопилось много вопросов

Фото: Andej Cukic / EPA / ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что ждет российского коллегу Владимира Путина на саммите «Один пояс, один путь» в Китае в октябре. Об этом он сказал в эфире Happy TV.

«В октябре я совершу большой визит в Китайскую Народную Республику в рамках программы «Один пояс, один путь». Большой вопрос, что там будет; ожидается и президент Путин», — заявил Вучич. Он отметил, что получил «еще одно важное приглашение», но пока не может рассказать подробности.

Последняя встреча Путина с Вучичем состоялась в конце ноября 2021 года в Сочи. Они обсуждали поставки российского газа в страну. Тогда президент России заявил, что с момента последней встречи с июне 2020 года у стран накопилось много вопросов друг к другу.

1 июня Вучич рассказывал, что не говорил с Путиным больше года из-за предвзятого отношения западных стран. По его словам, он видел многих лидеров Евросоюза, но сам он этого не делал, потому что в таком случае «все сказали бы: «Посмотрите на сербов». «То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют», — отметил президент.

В июле Вучич говорил, что отказ от введения санкций против России — это моральная позиция Сербии. «Зарабатываем мы деньги на этом или нет? Нет. Имеем ли мы из-за этого много проблем? Да, имеем. Уверен ли я, что мы продержимся и дальше? Нет, не уверен», — сказал он. До этого он многократно заявлял, что на Сербию давят из-за отказа вводить санкции против России.

Так, по мнению сербского президента, если бы Белград ввел ограничения против Москвы, то тогда США не стали бы вносить в санкционный список главу Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина — близкого соратника Вучича.

«Один пояс, один путь» — проект главы Китая Си Цзиньпина, который направлен на развитие экономического сотрудничества на международном уровне с участием его страны. По состоянию на апрель 2022 года 148 стран и 32 международные организации подписали документы о сотрудничестве с Китаем в этом направлении.