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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнала о плане Байдена запросить миллиарды долларов для Украины

Politico: Байден планирует запросить у конгресса США миллиарды долларов на помощь Украине
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Военная операция на Украине

Президент США Джо Байден планирует представить конгрессу запрос на выделение нескольких миллиардов долларов дополнительной помощи для Украины, сообщает Politico со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.

Ожидается, что запрос президент представит 10 августа, пишет издание. Выделенные средства пойдут на закупку оружия и других видов помощи для Украины, сказали газете источники.

Конкретную сумму, которую намерен запросить у конгресса глава государства, издание не называет. Однако администрация Байдена предусмотрит в том же запросе средства на закупку оружия для Тайваня и дополнительные деньги на оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий, пишет Politico.

Накануне, 9 августа, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у США осталось $6 млрд для помощи Украине по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по сокращению). Средства обнаружили в результате переоценки, которую произвели ранее в этом году, говорила она.

Кроме линии PDA, Вашингтон поддерживает Киев по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, Инициатива содействия безопасности Украины). Относительно того, сколько денег еще доступно в рамках нее, Сингх сказала, что эти данные нужно «проверить».

С начала российской спецоперации США предоставили Украине военную помощь на сумму более $43 млрд, следовало из данных Пентагона на конец июля. Последний пакет помощи стоимостью $400 млн США выделили Украине в конце месяца.

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The Washington Post со ссылкой на официальные данные писала, что в общей сложности после 24 февраля 2022 года США направили Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи.

Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Москва начинала спецоперацию против «киевского режима», но сейчас «она уже продолжается как фактически война между Россией и коллективным Западом», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Несмотря на это, Россия добьется поставленных целей в ходе спецоперации, подчеркивал он.

Теги
Джо Байден военная помощь финансирование Украина Конгресс США США
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