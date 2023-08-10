Politico узнала о плане Байдена запросить миллиарды долларов для Украины
Президент США Джо Байден планирует представить конгрессу запрос на выделение нескольких миллиардов долларов дополнительной помощи для Украины, сообщает Politico со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.
Ожидается, что запрос президент представит 10 августа, пишет издание. Выделенные средства пойдут на закупку оружия и других видов помощи для Украины, сказали газете источники.
Конкретную сумму, которую намерен запросить у конгресса глава государства, издание не называет. Однако администрация Байдена предусмотрит в том же запросе средства на закупку оружия для Тайваня и дополнительные деньги на оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий, пишет Politico.
Накануне, 9 августа, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у США осталось $6 млрд для помощи Украине по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по сокращению). Средства обнаружили в результате переоценки, которую произвели ранее в этом году, говорила она.
Кроме линии PDA, Вашингтон поддерживает Киев по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, Инициатива содействия безопасности Украины). Относительно того, сколько денег еще доступно в рамках нее, Сингх сказала, что эти данные нужно «проверить».
С начала российской спецоперации США предоставили Украине военную помощь на сумму более $43 млрд, следовало из данных Пентагона на конец июля. Последний пакет помощи стоимостью $400 млн США выделили Украине в конце месяца.
The Washington Post со ссылкой на официальные данные писала, что в общей сложности после 24 февраля 2022 года США направили Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи.
Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Москва начинала спецоперацию против «киевского режима», но сейчас «она уже продолжается как фактически война между Россией и коллективным Западом», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Несмотря на это, Россия добьется поставленных целей в ходе спецоперации, подчеркивал он.